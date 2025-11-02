الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لاعب يتعرض للإساءة في الدوري الألماني

لاعب يتعرض للإساءة في الدوري الألماني
2 نوفمبر 2025 10:30

 
ميونيخ (أ ب)


اعتذر نادي ميونيخ 1860، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة الألماني لكرة القدم، عن توجيه أحد مشجعيه إساءة عنصرية إلى جاستن باتلر، مهاجم إنيرجي كوتبوس، خلال مباراة الفريقين، في بطولة الدوري.

أخبار ذات صلة
ألمانيا: تراجع حاد في طلبات اللجوء
كولن يصالح جماهيره برباعية أمام هامبورج

وقال نادي ميونيخ 1860 في بيان: «نسعى بجدية لإجراء تحقيق شامل في هذه الحادثة، وستتم محاسبة المتورط في ذلك بكل السبل المتاحة».
وكادت المباراة تُلغى بعد أن تعرّض باتلر لهتافات عنصرية من أحد مشجعي ميونيخ 1860.
وقال النادي الألماني إنّ لاعبي الفريقين، والمشرفين، ومشجعين آخرين ساعدوا في تحديد هوية المتورط في هذه الواقعة، وتم تسليمه للشرطة.
من جانبه، قال الحكم كونراد أولدهفر: «باتلر أبلغني بأنه تعرّض لاستهداف من قبل شخص يُصدر أصوات قرد».
وصرح أولدهفر، عبر قناة ماجينتا سبورت: «لم أسمع هذه الهتافات بنفسي، ولكنني أكدت للاعب أننا سنتعامل بكل صرامة مع هذا الموقف».
واصل الحكم الألماني: «لقد تحدثت مع قائدي الفريقين ومع باتلر، صاحب البشرة السمراء، وسألته بعد القبض على المتورط في الواقعة وإخراجه من الملعب، بشأن قدرته على استكمال المباراة من عدمها، ولكنه أكد أنه جاهز لاستئناف اللعب».
وقال أكسل بورجمان، زميل بولتر في الفريق، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، «إنه سلوك مروّع، لقد سألت جاستن، وأكد لي ذلك، تكرار مثل هذه التصرف يثير الاستياء، إنه أمر محزن ومؤسف، ولكن سعيد بالتعرف على المتورط وطرده من الملعب».

 

ألمانيا
الدوري الألماني
ميونيخ
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©