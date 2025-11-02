لاعب يتعرض للإساءة في الدوري الألماني



ميونيخ (أ ب)



اعتذر نادي ميونيخ 1860، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة الألماني لكرة القدم، عن توجيه أحد مشجعيه إساءة عنصرية إلى جاستن باتلر، مهاجم إنيرجي كوتبوس، خلال مباراة الفريقين، في بطولة الدوري.

وقال نادي ميونيخ 1860 في بيان: «نسعى بجدية لإجراء تحقيق شامل في هذه الحادثة، وستتم محاسبة المتورط في ذلك بكل السبل المتاحة».

وكادت المباراة تُلغى بعد أن تعرّض باتلر لهتافات عنصرية من أحد مشجعي ميونيخ 1860.

وقال النادي الألماني إنّ لاعبي الفريقين، والمشرفين، ومشجعين آخرين ساعدوا في تحديد هوية المتورط في هذه الواقعة، وتم تسليمه للشرطة.

من جانبه، قال الحكم كونراد أولدهفر: «باتلر أبلغني بأنه تعرّض لاستهداف من قبل شخص يُصدر أصوات قرد».

وصرح أولدهفر، عبر قناة ماجينتا سبورت: «لم أسمع هذه الهتافات بنفسي، ولكنني أكدت للاعب أننا سنتعامل بكل صرامة مع هذا الموقف».

واصل الحكم الألماني: «لقد تحدثت مع قائدي الفريقين ومع باتلر، صاحب البشرة السمراء، وسألته بعد القبض على المتورط في الواقعة وإخراجه من الملعب، بشأن قدرته على استكمال المباراة من عدمها، ولكنه أكد أنه جاهز لاستئناف اللعب».

وقال أكسل بورجمان، زميل بولتر في الفريق، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، «إنه سلوك مروّع، لقد سألت جاستن، وأكد لي ذلك، تكرار مثل هذه التصرف يثير الاستياء، إنه أمر محزن ومؤسف، ولكن سعيد بالتعرف على المتورط وطرده من الملعب».