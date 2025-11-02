إنريكي يشيد بعقلية سان جيرمان



أبدى لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، والبرتغالي جونسالو راموس مهاجم الفريق، سعادتهما بعد فوز صعب على نيس 1-صفر، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

صرح إنريكي، عبر قناة النادي الباريسي: «الفوز بهدف في اللحظات الأخيرة له شعور رائع، تحقق وسط أجواء حماسية وهتافات لا تتوقف من جماهيرنا على مدار 94 دقيقة». أضاف المدرب الإسباني: «من الرائع أن نتحلّى بهذه العقلية، وفي النهاية تمكنّا من حسم الفوز في اللحظة الأخيرة، إنه فوز مستحق، ونحن سعداء به كثيراً».

وانتزع الفريق الباريسي نقاط المباراة بهدف قاتل سجّله جونسالو راموس في الدقيقة 95، ليترك المهاجم البرتغالي بصمة مميزة في مباراته رقم 100 مع الفريق في كل المسابقات.

واصل إنريكي: «إنه أمر إيجابي للغاية لجونسالو وللفريق، خوض 100 مباراة يبقى إنجازاً مهماً له، لقد قدم أداءً جيداً خلال مشاركته بديلاً لمدة 10 أو 20 دقيقة، وتسجيله هذا الهدف مهم لتعزيز ثقته بنفسه».

من جانبه قال راموس: «إنها مباراة ويوم مميزان بالنسبة لي، وهذا الهدف هو أفضل ختام لهذه المباراة، لقد حاولنا جميعاً تسجيل هذا الهدف، وتألقنا كثيراً في الدقائق الأخيرة من المباراة».

وأضاف: «هذا الفوز نتاج عمل جماعي وجهد اللاعبين وروحهم العالية، وحققنا فوزاً مهماً للغاية من أجل اكتساب الثقة، لأننا لم نفز في مباراتنا الماضية بالدوري».