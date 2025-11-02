الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأوراق البديلة».. أهداف قليلة في «أدنوك للمحترفين»

«الأوراق البديلة».. أهداف قليلة في «أدنوك للمحترفين»
2 نوفمبر 2025 11:00

 
عمرو عبيد (القاهرة)

أخبار ذات صلة
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الإمارات تحتفي بـ «يوم العلم»


شارك 63 لاعباً بديلاً في مباريات «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو ما يعني أن فرق البطولة أجرت 90% من التغييرات المتاحة لها، وفي الوقت نفسه شاركت «الأوراق البديلة» في تسجيل هدفين فقط هذا الأسبوع، بنسبة 10% من حصاده التهديفي الكامل، بل إنّ منهما هدفاً مشتركاً بين بديلي الوصل، فابيو ليما وعبد الرحمن صالح، تعادل بواسطته «الإمبراطور» مع «النسور»، بجانب هدف الظفرة الثالث في شباك كلباء، عبر «البديل» عبد الرحمن سوسي.
ومنذ بداية النسخة الحالية من «دوري أدنوك للمحترفين»، شارك البدلاء في تسجيل وصناعة 20 هدفاً، تُمثّل نسبة 16.7% من إجمالي أهداف البطولة حتى الآن، وهو ما يقل عن الحصاد النهائي لبطولة الدوري في الموسم الماضي، حيث بلغت النسبة وقتها، 19.5%، وكذلك الأمر بالنسبة لنسخة 2023-2024، التي شهدت تسجيل نحو 18% من الأهداف عبر البدلاء، وكان موسم 2022-2023 شهد مشاركتهم في 19.64% من الأهداف، وهي النسبة الأكبر في السنوات الأخيرة.
ورغم قلة عدد أهداف البدلاء، بصورة عامة، في الموسم الحالي حتى الآن، إلا أن بعضها ترك آثاراً إيجابية واضحة، كان آخرها إدراك الوصل التعادل أمام خورفكان، ضمن مباراتين حُسمتا بالتعادل بفضل القادمين من «مقاعد الاحتياط»، مقابل 7 انتصارات جاءت بواسطتهم، أبرزها فوز العين على دبا في الجولة الثانية، وقتما أحرز حسين رحيمي البديل هدفاً قاتلاً، منح «الزعيم» 3 نقاط غالية في الدقيقة «96».
ويُعد بدلاء «النمور» الأفضل على الإطلاق في هذا الصدد، حيث شاركوا في تسجيل وصناعة 71.4% من أهداف الفريق في الدوري، مقابل 40% من أهداف «العميد»، التي أهداها له بدلاؤه، في حين أن التغييرات منحت «الملك» 37.5% من أهدافه، كما ظهر «الفارس» في الصورة، حيث هز الشباك عبر الأوراق الاحتياطية 4 مرات، تُمثّل نسبة 31% من حصاده الهجومي الحالي.
إجمالاً، نجح مدربو 9 فرق في استغلال أوراقهم البديلة في تسجيل تلك الأهداف، ويضاف إلى «الرُباعي الأفضل» كل من «الزعيم»، «الفرسان»، «الإمبراطور»، «الراقي»، و«البركان»، في حين غابت 5 فرق عن تلك القائمة، يأتي على رأسهم «أصحاب السعادة» و«فخر أبوظبي»، بجانب «السماوي»، «النواخذة»، و«النسور».
وتصدّر أحمد أبوناموس المشهد، بتسجيله هدفين بعد دخول الملعب بديلاً مع «النمور»، بينهما هدف الفوز على حساب «النواخذة» في الجولة الرابعة، في الوقت القاتل بالدقيقة 92، كما سجّل وصنع في مباراة «الريمونتادا» أمام «النسور» بالجولة الخامسة، حيث قدّم «أسيست» بعد دقيقتين فقط من مشاركته بديلاً، ثم أضاف هدفاً بعد 14 دقيقة، وهو أكثر لاعبي «دورينا» مساهمة في أهداف البدلاء، بإجمالي 3 أهداف.
ويليه في تلك القائمة، خليل إبراهيم، نجم «الفارس»، الذي سجّل هدفاً وصنع آخر، بعد مشاركته كبديل، أمام «الإمبراطور» في الجولة الثانية، حيث قلب المباراة رأساً على عقب بعد مشاركته في الدقيقة 62، واحتاج وقتها 7 دقائق فقط ليصنع ثم يُسجّل، ليفوز الظفرة 3-1، بعدما كانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل قبل دخوله بديلاً.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
خورفكان
الظفرة
كلباء
فابيو ليما
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©