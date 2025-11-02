الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ناصر التميمي: رياضة الإمارات تترك «بصمة مضيئة» في «آسياد الشباب»

ناصر التميمي: رياضة الإمارات تترك «بصمة مضيئة» في «آسياد الشباب»
2 نوفمبر 2025 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أهدى الدكتور ناصر التميمي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس لجنة الشؤون الفنية باللجنة، الإنجاز المتميز بدورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين، إلى القيادة الرشيدة وجميع المسؤولين والرياضيين، مؤكداً أن الوفد ترك بصمة مضيئة في «النسخة الثالثة»، بحصول الإمارات على 31 ميدالية، بواقع 12 ذهبية، و9 فضيات، و10 برونزيات، وسط مشاركة أكثر من 5 آلاف رياضي ورياضية من 45 دولة، مما كفل للبعثة الحصول على المركز الأول على مستوى الدول العربية، ويُعد الحصاد الكبير ثمرة دعم واهتمام القيادة الرشيدة، وجهود وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والاتحادات، والمجالس الرياضية، والأندية الحكومية والخاصة، والأكاديميات، ومراكز التدريب المختلفة.
وقال رئيس اللجنة الفنية باللجنة الأولمبية: «إنها البداية لمشوار طويل سيقود رياضة الإمارات إلى طموحات قيادتنا الرشيدة التي سخَّرت كافة متطلبات التألق والإبداع، ما يؤكد أن القادم سيكون أفضل وأروع، استثماراً لتلك الانطلاقة القوية، ومن الممكن أن نبني عليها الإنجازات، خلال الاستحقاقات القادمة، التي تستند إلى التخطيط المسبق، اعتماداً على كوكبة من الأجيال الواعدة التي عكست بصدقٍ تحمّلها للمسؤولية، وقدرتها على الدفاع عن شعار الوطن، ورفع رايته على منصات التتويج، كما حدث في دورة البحرين التي سخّر لها الأشقاء كل مقومات النجاح والإبداع».

 

الإمارات
دورة الألعاب الآسيوية
اللجنة الأولمبية الوطنية
ناصر التميمي
البحرين
