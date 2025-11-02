الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رقم قياسي في قمة الشارقة والبطائح بدوري السلة

رقم قياسي في قمة الشارقة والبطائح بدوري السلة
2 نوفمبر 2025 12:00

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الإمارات تحتفي بـ «يوم العلم»


شهدت مباراة الشارقة والبطائح، في ختام «الجولة الخامسة»، من دوري السلة رقماً قياسياً، بعد أن تخطى الفريقان حاجز الـ100 نقطة، وهو ما يحدث للمرة الأولى هذا الموسم، وربما منذ سنوات طويلة، ورجحت كفة «الملك» 108-105، في قمة مثيرة، ليعتلي الشارقة الصدارة منفرداً بـ «العلامة الكاملة»، وله 10 نقاط من 5 انتصارات متتالية.
قدّم البطائح مباراة كبيرة، وكان قاب قوسين أو أدني من الانتصار، وفارق النقاط الثلاث يؤكد ذلك، وفي الشوط الرابع، والأخير، نجح إمام عبدالبديع «ميشو» مدرب «الراقي» في فرض سيطرته، وتفوّق 36-22، ولكن في الأرباع الثلاثة الأولى، قاد «المخضرم» عبدالحميد إبراهيم مدرب الشارقة إلى الفوز 27-22 و26-22 و33-27.
أدار المباراة طاقم دولي بقيادة سالم الزعابي، محيي الدين خطاب، وحمزة عباس، وراقبها الدولي قاسم الحموي، ورفع البطائح رصيده إلى 9 نقاط من 4 انتصارات وخسارة واحدة، متساوياً مع شباب الأهلي والنصر.
وفاز النصر على الظفرة 97-64، بصالة الجزيرة، وجاءت نتيجة الأرباع 34-16 و26-21 و21-17 و16-10 لمصلحة «العميد».

الإمارات
دوري السلة
الشارقة
البطائح
النصر
الظفرة
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©