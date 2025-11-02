رقم قياسي في قمة الشارقة والبطائح بدوري السلة



علي معالي (أبوظبي)



شهدت مباراة الشارقة والبطائح، في ختام «الجولة الخامسة»، من دوري السلة رقماً قياسياً، بعد أن تخطى الفريقان حاجز الـ100 نقطة، وهو ما يحدث للمرة الأولى هذا الموسم، وربما منذ سنوات طويلة، ورجحت كفة «الملك» 108-105، في قمة مثيرة، ليعتلي الشارقة الصدارة منفرداً بـ «العلامة الكاملة»، وله 10 نقاط من 5 انتصارات متتالية.

قدّم البطائح مباراة كبيرة، وكان قاب قوسين أو أدني من الانتصار، وفارق النقاط الثلاث يؤكد ذلك، وفي الشوط الرابع، والأخير، نجح إمام عبدالبديع «ميشو» مدرب «الراقي» في فرض سيطرته، وتفوّق 36-22، ولكن في الأرباع الثلاثة الأولى، قاد «المخضرم» عبدالحميد إبراهيم مدرب الشارقة إلى الفوز 27-22 و26-22 و33-27.

أدار المباراة طاقم دولي بقيادة سالم الزعابي، محيي الدين خطاب، وحمزة عباس، وراقبها الدولي قاسم الحموي، ورفع البطائح رصيده إلى 9 نقاط من 4 انتصارات وخسارة واحدة، متساوياً مع شباب الأهلي والنصر.

وفاز النصر على الظفرة 97-64، بصالة الجزيرة، وجاءت نتيجة الأرباع 34-16 و26-21 و21-17 و16-10 لمصلحة «العميد».