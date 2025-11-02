الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو

«الحبتور» بطل كأس الهالوين للبولو
2 نوفمبر 2025 13:00

دبي (الاتحاد)

وسط حضور جماهيري مميز، قاد محمد الحبتور فريقه للفوز بكأس الهالوين للبولو 2025، بعد فوز مثير في المباراة النهائية على فريق «الدكتور وجهانجيري» بنتيجة 7.5 مقابل 4 في مباراة تألق فيها محمد الحبتور، ورجّح كفة فريقه بإحرازه «هاتريك» للمرة الأولى هذا الموسم.
جاء النهائي قوياً ومثيراً، وكانت البداية متكافئة، وانتهى شوطها الأول بتقدم الدكتور 2 مقابل 1.5، واستمر التقدم في الشوط الثاني، إلى أن تغيّر الوضع في الشوط الثالث، الذي انتهى بتقدمه بنتيجة 5 إلى 4.5.
وفي الشوط الرابع والأخير لعب فريق الحبتور بديناميكية، ونجح في إضافة هدفين آخرين ليرفع رصيده إلى 7.5 هدف، بينما توقّف رصيد فريق الدكتور وجهانجيري عند أربعة أهداف، ليحصد فريق الحبتور كأس الهالوين، التي تُعد أول بطولة له هذا الموسم، وتُوّج سلفادور بجائزة أفضل مُهر، بينما نال طارق الحبتور لقب أفضل لاعب.

البولو
منتجع الحبتور للبولو
محمد الحبتور
