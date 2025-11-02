الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سلوت: أخيراً.. الحظ يبتسم في وجه ليفربول!

سلوت: أخيراً.. الحظ يبتسم في وجه ليفربول!
2 نوفمبر 2025 12:14

 
ليفربول (رويترز)

قال أرني سلوت مدرب ليفربول، إن الحظ حالف فريقه أخيراً، في فوزه 2-صفر على أستون فيلا، لتنتهي سلسلة هزائم مخيبة للآمال في أربع مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مما شكَّل ضغطاً على حامل اللقب.
أصبح محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يُحرز 250 هدفاً عندما سجّل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وأضاف رايان جرافنبرخ هدفاً في الشوط الثاني، بعد غيابه عن ثلاث مباريات بسبب إصابة في الكاحل، ليمنحا الفريق الفوز الثاني للفريق فحسب في ثماني مباريات بجميع المسابقات.
وقال سلوت في تصريحات لبرنامج (ماتش.أوف.ذا.داي) عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «تكون الفوارق صغيرة في كل مباراة، سدّد الفريق (مورجان روجرز) الكرة في القائم بعد خمس دقائق من بداية المباراة».
وأضاف: «لم نستقبل كرة ثابتة، وهو ما كان مفيداً، لكننا أيضاً كنا محظوظين قليلاً، وهو ما لم يحدث مؤخراً. جاء هدفنا الثاني من تحول في مسار الكرة».
وقال: «عندما اصطدمت كرة (فيلا) في القائم، كانت تلك أكبر فرصة سنحت أمامه، في الأسابيع الماضية، في كل مرة كانت الكرة تدخل المرمى، والآن لم تدخل».
وأضاف سلوت «أن التقدم في النتيجة أتاح لليفربول التحكم في وتيرة اللعب، والشيء الجيد في التقدم 1-صفر أو 2-صفر هو أنه يمكنك التحكم في سير المباراة بشكل أفضل قليلاً، مع الاحتفاظ بالمزيد من الاستحواذ، أما إذا كنت متأخراً في النتيجة، فيتعين عليك الاندفاع والمخاطرة».
وكرر القائد فيرجيل فان دايك التعبير عن الشعور بالارتياح، لكنه حذَّر من الشعور بالرضا عن النفس، مشيراً إلى تأثير الانتقادات خلال فترة التراجع، وقال: «هناك الكثير من الضجيج الذي لا يمكنك التحكم فيه، وعلينا التعامل مع ذلك فريقاً واحداً، وبعض الانتقادات سخيفة، لكنك تتعامل معها، نحن متماسكون سوياً».
وحث المدافع الهولندي فريقه على التركيز، وقال فان دايك: «حان الوقت لبدء العمل وعدم المبالغة في الشعور بالصعود أو التراجع».
وتابع: «نعيش في عالم يمكن للجميع فيه أن يعبِّر عن آرائه الخاصة عبر عدد من المنصات، ويرون أن لديهم معرفة أفضل، علينا أن نبتعد عن ذلك، ونركِّز على العمل الجاد الذي نقوم به، وفعلنا بعض الأمور السلبية في الموسم الماضي، لكن كل شيء كان مشرقاً والحظ حليفنا في كل مكان».

