«نوتابل سبيش جودلفين» بطل «بريدرز كب مايل»

عصام السيد (أبوظبي)

حصد «نوتابل سبيش» لجودلفين، كمرشح أول بنسبة 2 إلى 1، لقب سباق «البريدرز كب مايل» للفئة الأولى، بعد عرض رائع بقيادة الفارس ويليام بويك، الذي كان هادئاً تماماً في السرج، بعد أن ركض على المسار الداخلي.

وبعد حصوله على المركز الثالث في نفس السباق قبل 12 شهراً في نهاية موسمه الكلاسيكي، الذي شهد فوزه بسباقي 2000 جينيز وسسكس ستيكس، انطلق «نوتابل سبيش» وهو في الرابعة من عمره هذه المرة من البوابة الثانية بشكل جيد واستقر بشكل مريح على المسار الداخلي في المركز الخامس أو السادس، بينما كان الجوادان «ون سترايب» و«قيراط» يتقدمان السباق.

وكان الجواد «ذا ليون إن وينتر» في موقع مثالي خلف المتصدر مباشرةً، وكانت لديه كل الفرص للفوز بقيادة كريستوف سوميون، بعد أن انطلق الجواد الأميركي «ريتوريكال» إلى الصدارة عند المنعطف، لكن «نوتابل سبيش»، كان في أوج قوته واخترق الصفوف من على المسار الخارجي، قبل أن ينطلق بسرعة ليفوز بفارق مريح عن الجواد «فورميدابل مان»، الذي جاء من الخلف ليحتل المركز الثاني.

واكتفى «ذا ليون إن وينتر» بالمركز الثالث، بينما تراجع «ريتوريكال» في النهاية إلى المركز الرابع.

وقال بويك على قناة NBC: «لقد مررت بكل شيء مع هذا الحصان، كنت بطلاً، لقد انطلق بشكل أفضل قليلاً مما كنت أتوقع، لكننا كنا نخطط دائماً للركض على المسار الداخلي، عندما تنجح الخطة، يبدو الأمر رائعاً».

وقد فاز فريق جودلفين، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة ويليام بويك، بسباق بريدرز كب مايل أربع مرات في السنوات الخمس الماضية، وقال مدرب جودلفين: «إنه مناسب تماماً لهذا المضمار، كانت قيادة بويك مثالية، إذا كان بإمكانك كتابة سيناريو لكيفية الركض هناك، فهذا هو السيناريو الأمثل».

وأكد المدرب أن كلاًّ من «نوتابل سبيتش» و«ريبلز رومانس»، صاحب المركز الثاني في سباق «البريدرز كب تيرف» في وقت سابق من نفس اليوم عندما كان يسعى لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في سباق 12 فيرلونج، سيستمران في التدريب العام المقبل.