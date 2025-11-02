«القارة السمراء» تترقب قرعة المجموعات لدوري الأبطال والكونفيدرالية



القاهرة (د ب أ)



يترقب محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء، سحب قرعة مرحلة المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، الاثنين.

وتُجرى قرعة دور المجموعات للمسابقتين بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف».

وتأهل 16 فريقاً لدور المجموعات بدوري الأبطال والكونفيدرالية، حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولتين على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في كلتا المسابقتين.

ومن المتوقَّع أن تشهد مرحلة المجموعات في دوري الأبطال الكثير من الإثارة والندية، مع وجود أكثر من فريق سبق له التتويج باللقب، حيث حصلت 7 أندية من الفرق الـ 16 المشاركة في دور المجموعات مجتمعة على 22 لقباً بالمسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1965.

وترفع 8 أندية لواء الكرة العربية في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم، وهو ما يمثل نصف عدد الأندية المشاركة في هذا الدور.

ويأتي الأهلي المصري، نادي القرن في أفريقيا، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية بالقارة السمراء برصيد 12 لقباً، في مقدمة الفرق العربية المتواجدة في هذا الدور.

كما يمثّل الكرة العربية في البطولة أيضاً الترجي التونسي، الفائز باللقب أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، وشبيبة القبائل الجزائري، المتوَّج بالبطولة عامي 1981 و1990، ومولودية الجزائر، الحائز على كأس المسابقة عام 1976، والجيش الملكي المغربي، الحاصل على البطولة عام 1985.

كما يمثل العرب في تلك النسخة من البطولة أيضاً بيراميدز المصري (حامل اللقب)، أحدث المنضمين لقائمة الفائزين بالمسابقة، بعدما حصل على لقب النسخة الماضية للمرة الأولى في تاريخه، والهلال السوداني، وصيف البطل عامي 1987 و1992، ونهضة بركان المغربي، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، رغم فوزه بكأس الكونفيدرالية الأفريقية أعوام 2020 و2022 و2025، والسوبر الأفريقي عام 2022.

ومن المتوقع أن تواجه الأندية العربية، التي احتكرت لقب البطولة على مدار النسخ التسع الأخيرة، منافسة شرسة من باقي الفرق الأفريقية التي حجزت مقاعدها في دور المجموعات.

ويأتي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، الذي أحرز كأس البطولة عام 2016، ووصيف بطل النسخة الماضية ونسخة عام 2001، على رأس تلك الأندية، بالإضافة للثنائي التنزاني سيمبا ويانج أفريكانز، اللذين يحلمان باعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخهما، وهو ما ينطبق أيضاً على بيترو أتلتيكو الأنجولي، والملعب المالي، وريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي، وسانت إيلوي لوبوبو الكونغولي الديمقراطي.

وأعلن «الكاف» تصنيف الأندية الـ 16 المشاركة في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، حيث تم توزيعها على 4 مستويات وفقاً لنتائج كل فريق في السنوات الخمس الأخيرة بالمسابقة، على أن يتم خلال القرعة وضع فريق واحد من كل مستوى في كل مجموعة.

وجاءت المستويات الأربعة على النحو التالي: المستوى الأول: الأهلي (78 نقطة)، ماميلودي صن داونز (62 نقطة)، الترجي (57 نقطة)، نهضة بركان (52 نقطة).

المستوى الثاني: سيمبا (48 نقطة)، بيراميدز (47 نقطة)، الهلال (34 نقطة)، يانج أفريكانز (34 نقطة).

المستوى الثالث: بيترو أتلتيكو (27 نقطة)، الجيش الملكي (21 نقطة)، مولودية الجزائر (18 نقطة)، ريفرز يونايتد (14 نقطة).

المستوى الرابع: شبيبة القبائل (13 نقطة)، الملعب المالي (5. 10 نقطة)، سانت إيلوي لوبوبو (3 نقاط)، باور ديناموز (دون نقاط).

ولا يختلف الأمر كثيراً في دور المجموعات بالكونفيدرالية، حيث تشهد مشاركة العديد من الأندية الكبرى في أفريقيا، من بينها 6 فرق تتطلع لاحتفاظ الكرة العربية بلقب البطولة للنسخة الثامنة على التوالي.

ويأتي الزمالك على رأس الأندية المشاركة في الكونفيدرالية هذا الموسم، حيث يطمع في الفوز باللقب للمرة الثالثة، بعدما سبق أن تُوج بها عامي 2019 و2024، كما يتواجد في المسابقة أيضاً الوداد البيضاوي، الذي يتطلع للفوز باللقب للمرة الأولى وأن يصبح سادس فريق مغربي يحمل كأس البطولة.

كما يشارك أيضاً اتحاد الجزائر، المتوَّج باللقب عام 2023، وشباب بلوزداد الجزائري، الذي يبحث عن لقبه الأول في البطولة، وهو حال المصري البورسعيدي أيضاً وأولمبيك آسفي المغربي.

ويتنافس على التتويج باللقب أيضاً عدد من الأندية غير العربية، في مقدمتها الثنائي الجنوب أفريقي كايزر تشيفز وستيلينبوش ودجوليبا المالي، وزيسكو الزامبي ومانييما يونيون الكونغولي الديمقراطي.

كما يلعب في المسابقة أيضاً أوتوهو الكونغولي وسان بيدرو الإيفواري ونيروبي يونايتد الكيني، والثنائي التنزاني عزام يونايتد وسينجيدا، حيث تأمل جميعها في الفوز بالبطولة للمرة الأولى، وتم تقسيم الأندية الـ 16 المتأهلة إلى مرحلة المجموعات لكأس الكونفيدرالية إلى ثلاثة مستويات، وضمنت فرق الزمالك والوداد، واتحاد الجزائر، وشباب بلوزداد، التواجد في المستوى الأول بالقرعة كونها الأعلى نقاطاً، في حين يضم التصنيف الثالث ستة فرق لا تمتلك رصيداً من النقاط، نظراً لعدم تحقيق أي نتائج خلال المسابقات القارية في السنوات الخمس الماضية، إلى جانب ناديي كايزر تشيفز وأوتوهو، صاحبي أقل رصيد من النقاط في التصنيف.

المستوى الأول: الزمالك (42 نقطة)، الوداد البيضاوي (39 نقطة)، اتحاد الجزائر (37 نقطة)، شباب بلوزداد (36 نقطة).

المستوى الثاني: ستيلينبوش (15 نقطة)، المصري (14 نقطة)، مانيما يونيون (5 نقاط)، دجوليبا (5 نقاط).

المستوى الثالث: كايزر تشيفز (5 نقاط) وأوتوهو (نقطتان)، سان بيدرو، نيروبي يونايتد، أولمبيك آسفي، عزام يونايتد، سينجيدا بلاك ستارز، زيسكو يونايتد.