الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

العين «الاستثناء الوحيد» في جولة «أصحاب الأرض»!

العين «الاستثناء الوحيد» في جولة «أصحاب الأرض»!
2 نوفمبر 2025 14:30

 
الاتحاد (أبوظبي) 

واصل العين صدارته لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، مع ختام «الجولة السابعة»، بفوزه على عجمان بـ «ثلاثية»، ويُعد «الضيف الوحيد» الذي رجحت كفته بين الفرق الزائرة، فيما رجحت كفة «أصحاب الأرض» في 4 مباريات، والتعادل في مباراتين».
شهدت الجولة تسجيل 20 هدفاً، وهي الحصيلة الأعلى هذا الموسم، بالتساوي مع الجولة الرابعة، رغم عدم إحراز 4 فرق أي هدف، وجاء 19 هدفاً من داخل منطقة الجزاء، وهدفٌ واحد من خارجها بتوقيع روبين فيليب، والذي ضمن «النقاط الكاملة» للوحدة أمام النصر.
وبعد إشهار 19 بطاقة حمراء هذا الموسم، وبطاقة واحدة على الأقل في كل جولة، تأتي الجولة السابعة استثناءً، وللمرة الأولى تخلو جولةٌ في الدوري من الطرد، مع إشهار 29 إنذاراً، وهو ما يمثّل عكس ما حدث في الجولة الماضية التي شهدت إشهار 7 بطاقات حمراء، لتكون أكثر الجولات هذا الموسم.
وكما حدث في الجولة الماضية، تكرر أمر نادر الحدوث بعدم تسجيل أي لاعب «ثنائية»، إذ توزّعت الـ 20 هدفاً على 19 لاعباً، فيما سجّل محمد سبيل هدفاً عكسياً في مرمى فريقه.
بينما سجّل الوصل رقماً سلبياً، ورغم أنه صاحب أعلى نسبة استحواذ في الجولة «64%»، وأعلى عدد من التسديدات «25 تسديدة»، إلا أنه لم ينجح في الفوز أمام خورفكان.
وكان الظفرة أكثر من سدد مباشرة على المرمى «8 تسديدات» من إجمالي 13 تسديدة أمام كلباء، أما عجمان فهو الأقل تسديداً «3 تسديدات» أمام العين، بينما نجح فريقان فقط في إكمال 10 مراوغات أو أكثر في هذه الجولة «بني ياس 11» و«دبا 10».
ورغم تصديهما لأكبر عددٍ من التسديدات في هذه الجولة، إلا أن فريقيهما خسرا، إذ تصدّى سلطان المنذري وعبدالرحمن العامري لـ 6 تسديدات، لكن ذلك لم يكن كافياً لمنع خسارة كلباء والبطائح.

 

 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
عجمان
