الإمارات تحصد 24 ميدالية في «دولية خورفكان للجودو»

حصدت الإمارات 24 ميدالية في منافسات وزن تحت 15 سنة، ضمن بطولة خورفكان الدولية، التي نظّمها اتحاد الجودو، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، في ضيافة صالة نادي خورفكان، بمشاركة 320 لاعباً ولاعبة يمثلون 27 دولة، وسط حضور جماهيري كبير، وهي الثانية في أجندة بطولات الاتحاد الدولي موسم 2025 2026، وتختتم المنافسات بوزني تحت 18 و21 سنة.

شهدت «ضربة البداية»، حصول أذربيجان على 11 ميدالية «8 ذهبيات، و3 فضيات»، وجاءت الإمارات في المركز الثاني برصيد 24 ميدالية «7 ذهبيات، و4 فضيات، و13 برونزية»، وأوزبكستان ثالثاً بـ11 ميدالية «ذهبية، و3 فضيات، و7 برونزيات».

وكشفت منافسات الجولة الأولى للبطولة عن تطور ملحوظ لقطاع المراحل العمرية، خاصة وسط الفتيات، مع تشجيع المرافقات وعشاق الجودو التي تتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة الشرقية.

وفي ختام الجولة الافتتاحية، ونيابة عن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، قام محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بمشاركة سالم محمد النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وعيسى بن هويدن، عضو الاتحاد، رئيس لجنة أندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية، وعبد الله زينل، مدير الألعاب الرياضية بنادي خورفكان، وعدد من مسؤولي الاتحاد والنادي بتتويج الفائزين من الجنسين.