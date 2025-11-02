الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإمارات تحصد 24 ميدالية في «دولية خورفكان للجودو»

الإمارات تحصد 24 ميدالية في «دولية خورفكان للجودو»
2 نوفمبر 2025 17:30

 خورفكان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الإمارات تحتفي بـ «يوم العلم»


حصدت الإمارات 24 ميدالية في منافسات وزن تحت 15 سنة، ضمن بطولة خورفكان الدولية، التي نظّمها اتحاد الجودو، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، في ضيافة صالة نادي خورفكان، بمشاركة 320 لاعباً ولاعبة يمثلون 27 دولة، وسط حضور جماهيري كبير، وهي الثانية في أجندة بطولات الاتحاد الدولي موسم 2025 2026، وتختتم المنافسات بوزني تحت 18 و21 سنة.
شهدت «ضربة البداية»، حصول أذربيجان على 11 ميدالية «8 ذهبيات، و3 فضيات»، وجاءت الإمارات في المركز الثاني برصيد 24 ميدالية «7 ذهبيات، و4 فضيات، و13 برونزية»، وأوزبكستان ثالثاً بـ11 ميدالية «ذهبية، و3 فضيات، و7 برونزيات».
وكشفت منافسات الجولة الأولى للبطولة عن تطور ملحوظ لقطاع المراحل العمرية، خاصة وسط الفتيات، مع تشجيع المرافقات وعشاق الجودو التي تتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة الشرقية.
وفي ختام الجولة الافتتاحية، ونيابة عن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، قام محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بمشاركة سالم محمد النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وعيسى بن هويدن، عضو الاتحاد، رئيس لجنة أندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية، وعبد الله زينل، مدير الألعاب الرياضية بنادي خورفكان، وعدد من مسؤولي الاتحاد والنادي بتتويج الفائزين من الجنسين.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
خورفكان
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©