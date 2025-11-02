الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!

سباليتي: يوفنتوس يعاني قليلاً!
2 نوفمبر 2025 13:42

روما (د ب أ)

عبّر لوتشيانو سباليتي، المدير الفني الجديد لفريق يوفنتوس، عن سعادته البالغة بفوز فريقه على مضيفه كريمونيزي 2-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم يوفنتوس في الدقيقة الثانية عن طريق فيليب كريستايتش، قبل أن يضيف أندريا كامبياسو الهدف الثاني في الدقيقة 68، وسجّل جيمي فاردي الهدف الوحيد لفريق كريمونيزي في الدقيقة 83.
ودخل يوفنتوس المباراة بقيادة سباليتي الذي تم تعيينه خلفاً للمدرب المقال، الكرواتي إيجور تيودور، وذلك في أول لقاء له مديراً فنياً للفريق.
وقال سباليتي: «لعبنا بشكل جيد في أغلب فترات الشوط الأول، ثم عانينا قليلاً قبل الاستراحة وبعدها، ولكن بالمجمل سنحت لنا العديد من الفرص للتسجيل، لذا يجب علينا العمل على أن نكون أكثر فاعلية وحسماً أمام المرمى».
وأضاف المدرب السابق لمنتخب إيطاليا: «نحن بحاجة إلى التطور بسرعة، لأن الإمكانات متوفّرة ويمكننا رؤيتها بوضوح، كانت فكرة اللعب بتيون كوبماينرز في الدفاع الثلاثي تستهدف تعزيز الوسط بفضل تحركاته، وقدّم مباراة رائعة من حيث التزامه وتواصله مع زملائه في الفريق».
من جانبه، قال الصربي فيليب كوستيتش: «إنه شعور مذهل، سعيد بتسجيلي للهدف، ولكن الأهم من ذلك هو الفوز، كان الفوز أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لنا».
وأضاف: «كنت دائماً أعمل بجد في التدريبات لأكون جاهزاً، ويسعدني جداً هذا الانتصار الذي جاء بالتزامن مع عيد ميلاد يوفنتوس وفي عيد ميلادي الخاص».

 

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
سباليتي
لوتشيانو سباليتي
