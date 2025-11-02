فرانكي ديتوري يودِّع عالم سباقات الخيل

دبي (الاتحاد)

لم يحالف الحظ، فرانكي ديتوري في «ديل مار»، حيث ودَّع أميركا في الليلة الأخيرة من سباقات الخيل الكبرى في مسيرته الطويلة والمميزة، وهذا يعني أن ديتوري يختتم مسيرته بـ 15 فوزاً في كأس المربين، لكن الشغف لم يعد موجوداً.

وبعد اعتزاله في بريطانيا في يوم الأبطال في أسكوت عام 2023، عندما بدا أنه يتجه نحو التقاعد الدائم، سرعان ما تراجع ديتوري، البالغ من العمر 54 عاماً، عن هذا القرار عندما أعلن أنه سيشارك في سباقات في الولايات المتحدة.

والآن يستعد يتوري لتعليق سرجه نهائياً، باستثناء تحقيق طموحه بالمشاركة في عدد قليل من السباقات في أميركا الجنوبية في الأرجنتين والأوروجواي، وسيتولى دوره كسفير لشركة أمو للسباقات التابعة لكيا جورابشيان.

وشارك الفارس الإيطالي بثلاثة خيول في سباقات كأس المربين، وحقق المركز الثالث على صهوة الحصان «خادم» للمدرب تشارلي هيلز في سباق السرعة العشبي، قبل أن يحتل «ويمبلدون هوكاي» المركز الثاني عشر، والجواد «أرجين» المُدرّب في اليابان في سباق الميل.