نيمار يعود إلى اللعب مع سانتوس



ساو باولو (أ ف ب)



عاد نيمار، الغائب عن الملاعب منذ شهر ونصف شهر بسبب إصابة في فخذه الأيمن، إلى الملاعب بمشاركته بديلاً في مباراة فريقه سانتوس مع ضيفه فورتاليزا (1-1) في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ودخل المهاجم البالغ 33 عاماً، والذي أصيب في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى خلال التدريبات منتصف سبتمبر الماضي، بديلاً في الدقيقة 67 مكان فيكتور هوجو، حيث كان فريقه متخلفاً بهدف البارجوياني آدم باريرو بضربة رأسية (35).

وأدرك سانتوس التعادل بفضل النيران الصديقة، عندما سدد المدافع الأرجنتيني أدونيس فارياس كرة قوية من الجهة اليمنى ارتطمت بقدم مدافع الضيوف برونو باشيكو وخدعت حارس مرماه برينو (74).

وكان نيمار قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف الفوز خلال محاولته خداع الحائط البشري وحارس مرمى الضيوف، عندما انبرى إلى ركلة حرة مباشرة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وبينما كان على وشك التسديد، توقّف كما يفعل خلال تنفيذه لركلات الجزاء، قبل أن يُسدد الكرة، لكن برينو أبعد كرته ببراعة.

وبعد هذا التعادل ضد منافس مباشر على تفادي الهبوط، لا يزال سانتوس الذي يملك مباراة مؤجلة، قريباً من المنطقة المؤدية إلى الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز السادس عشر، آخر المراكز المبقية في الدرجة الأولى، بفارق نقطتين عن فيتوريا السابع عشر وآخر المراكز الأربعة المؤدية إلى الدرجة الثانية.