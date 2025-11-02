«عفجان» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ليبيا

أبوظبي (الاتحاد)

تُوِّج الجواد «عفجان» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته الليبية، التي أقيمت على مضمار نادي الوطن للرماية والفروسية في بنغازي، ضمن المحطة السادسة عشرة من النسخة الثانية والثلاثين لسلسلة سباقات الكأس الغالية.

وجاء تنظيم السباقات ضمن فعاليات كرنفال ليبيا التراثي الثاني، وسط مشاركة 96 خيلاً في 6 أشواط مثّلت نخبة مرابط الخيول العربية في ليبيا، حيث يُعد الحدث إنجازاً تاريخياً، كونه أول نسخة تقام على الأراضي الليبية، ليجسّد حرص دولة الإمارات على مد جسور التعاون مع الدول العربية وتعزيز حضور الخيل العربي الأصيل في مختلف المضامير الدولية، دعماً لمسيرة الحفاظ على هذا الإرث العريق وإعلاء شأنه عالمياً.

وتمكّن الجواد «عفجان» المنحدر من نسل (تي إم فريد تكساس × مزون) والعائد لإسطبلات ذات الرمال، وتحت إشراف المدرب محمد فرحات وقيادة الفارس أمجد إبراهيم السلامي، من حسم سباق الكأس الغالية، الذي أقيم لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية، والمخصص للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، بمشاركة 13 خيلاً تمثّل نخبة مرابط الخيل الليبية.

وقطع البطل الذي يحمل توقيع إنتاج الشقب ريسنغ، مسافة السباق بزمن بلغ 2:26:00 دقيقة، لينجح في تحقيق ثاني ألقابه هذا الموسم بعد فوزه السابق بلقب المحطة الهولندية.

وشهد السباق منافسة قوية وصراعاً مثيراً في اللحظات الأخيرة، إذ بلغت قيمة جوائزه المالية مليون درهم، وجاء بالمرتبة الثانية «جيندور دي بوزول» (المرتجز × اودجيدور دي بوزول)، فيما حل بالمرتبة الثالثة «العتعت» بطل سباق محطة المغرب في النسخة الماضية (نو ريسك الموري × شيمه قرطابية).

حضر السباقات وتوج الفائزين الأبطال، معالي الدكتور أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، ومعالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وفيصل الرحماني، أمين عام اللجنة العليا لسباقات كأس رئيس الدولة، والمهندس علي الشيبة، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية.

من جانبه، قال مسلم سالم العامري، عضو اللجنة العليا لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «محطة ليبيا شكّلت حدثاً مهما بكل المقاييس، وأكدت نجاح رسالة الكأس الغالية في الوصول إلى دول جديدة، تأكيداً لدور الإمارات الريادي في دعم الخيل العربي حول العالم، مثمنين دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على دعم مسيرة هذه المحطة المميزة التي جمعت الملاك والمربين من مختلف المدن الليبية ضمن أجواء احتفالية تراثية رائعة».

وأضاف: «نجاح محطة ليبيا يعكس شغف محبي الخيل العربي، ويترجم قيم التواصل العربي التي تحملها الكأس الغالية منذ انطلاقها، الحدث الأول في بنغازي أضاف بُعداً جديداً لمسيرة السلسلة، وأكد أن رسالتنا في نشر ثقافة الخيل العربي الأصيل تواصل تحقيق أهدافها عاماً بعد عام».