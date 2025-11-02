الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
راشد الملا بطل «ختامية» مونديال الدراجات المائية بالدوحة

راشد الملا بطل «ختامية» مونديال الدراجات المائية بالدوحة
2 نوفمبر 2025 15:30

الدوحة (وام)

تُوّج راشد الملا نجم نادي أبوظبي للرياضات البحرية وفريق أبوظبي للدراجات المائية، بلقب الجولة الختامية من بطولة العالم للدراجات المائية - فئة الحركات الاستعراضية (Freestyle)، والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، بعد أداء استثنائي قدّمه في ختام منافسات الموسم العالمي.
وقدّم الملا عرضاً فنياً متكاملاً نال إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، بفضل سلسلة من الحركات الاحترافية عالية الصعوبة التي أبرزت مهارته وثباته وسط منافسة قوية جمعت نخبة أبطال العالم.
وبهذا الفوز، اختتم الملا موسمه العالمي بأداء لافت، بعد أن حلّ وصيفاً في الترتيب العام لبطولة العالم 2025، ليواصل حضوره المتميز ونجاحاته المتتالية ضمن صفوف فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
وأعرب الملا عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلاً: «الحمد لله على هذا التوفيق، الفوز في الجولة الختامية واحتلال المركز الثاني عالمياً هو تتويج لعملٍ كبير وجهود متواصلة من الفريق والإدارة، أشكر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على دعمه المستمر، وأُهدي هذا الإنجاز إلى دولة الإمارات وكل من وقف خلف هذا النجاح».
من جانبه، أشاد ثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالأداء المتميز الذي قدّمه الملا طوال الموسم، مؤكداً أن النتيجة تعكس احترافية الفريق وروح التحدي التي تميّز أبطال الإمارات.
وقال القمزي: «راشد الملا نموذج للرياضي المبدع والمثابر، وقدّم موسماً استثنائياً توّجه بهذا الإنجاز العالمي، نعتز بما حققه ونراه امتداداً لسلسلة نجاحات فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية في مختلف البطولات العالمية».

نادي أبوظبي للرياضات البحرية
راشد الملا
الدراجات المائية
