«تحدي دبي للدراجات الهوائية» ينطلق بمشاركة قياسية

دبي (الاتحاد)

في أولى الفعاليات الرئيسية ضمن «تحدي دبي للياقة 2025»، انطلق في دبي «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية «دي بي ورلد» في أجواء استثنائية شهدت تحوّل شارع الشيخ زايد إلى أحد أشهر مسارات الدراجات في العالم، وذلك بمشاركة قياسية بلغت 40327 مشاركاً في دورته السادسة، في تجسيد حيّ لقيم الترابط والمشاركة المجتمعية.

وباعتبارها الفعالية الرئيسية الافتتاحية لتحدي دبي للياقة 2025، شكّل تحدي دبي للدراجات الهوائية انطلاقة حماسية لشهر حافل بالنشاط والحركة، حيث انطلق المشاركون من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة على دراجاتهم في مسارات مرّت ببعض أشهر معالم دبي، مثل متحف المستقبل، وبرج خليفة، وقناة دبي المائية.

وشهد «تحدي دبي للدراجات الهوائية 2025» مشاركة واسعة امتدت من العائلات التي خاضت تجربتها الأولى على مسار وسط مدينة دبي، إلى الرياضيين المحترفين الذين اختبروا حدود قدراتهم في جولات السرعة، مجسّداً المعنى الفعلي لشعار الدورة الحالية «ابحث عن تحدّيك»، ومؤكداً أن مفاهيم اللياقة والنشاط البدني متاحة للجميع مهما تباينت مستوياتهم وخبراتهم.

واختار المشاركون هذا العام بين تجربتين مميزتين تناسبان جميع المستويات، فقد قدّم المسار العائلي على مسافة 4 كيلومترات في وسط مدينة دبي تجربة ممتعة للعائلات والأطفال على شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، مع إطلالات خلابة على دبي أوبرا، وبرج خليفة، لتكون بداية ملهمة لعشّاق الدراجات الجدد.

أما الباحثون عن تحدٍّ أطول، فقد خاضوا تجربة المسار الممتد على مسافة 12 كيلومتراً على شارع الشيخ زايد، الذي وفّر رحلة قيادة فريدة في قلب المدينة، مروراً بمتحف المستقبل، وقناة دبي المائية، والمعالم المعمارية المميزة التي ترسم المشهد البانورامي لدبي. وقد صُمم المسار بشكل مريح وسلس ليكون متاحاً لجميع مستويات اللياقة، مع الحفاظ على عنصر التحدي وتجاوز أول التحديات الرئيسية ضمن أهداف 30 × 30.

وأضفت الفقرات الترفيهية المميزة طاقة وحماساً كبيرين إلى أجواء الفعالية، حيث امتلأت المسارات بالأنشطة التفاعلية الحماسية التي منحت المشاركين تجربة استثنائية طوال الحدث، فعلى المسار العائلي الممتد لمسافة 4 كيلومترات، استقبل الدراجون شخصيتي دبي المحبوبتين مدهش ودانة، بينما قدّمت محطة «رايد آند ستايل» تجربة ممتعة للمشاركين أتاحت لهم تزيين دراجاتهم بالأشرطة الملونة، والكرات القماشية، والملصقات المخصصة لإضفاء لمستهم الخاصة على التجربة.

أما على المسار الممتد لمسافة 12 كيلومتراً، فكانت الأجواء مفعمة بالطاقة منذ لحظة الانطلاق، حيث تفاعلت الحشود مع المذيعة كيتي أوفري، التي شجّعت المشاركين وأشعلت حماسهم، فيما قدّم كلٌّ من دي جي شون ودي جي كول كاتس، نجمي مهرجان «أنتولد دبي»، عروضاً موسيقية حيّة أضفت على المسار أجواءً مليئة بالإيقاع والنشاط.

كما شهدت الفعالية مشاركة عدد من أبرز الشخصيات العالمية في مجالات اللياقة والصحة والترفيه، من بينهم كايلا إيتسينس، جاري بريكا، لينا ديب، والنجم الرياضي السابق باكاري ساجنا، الذي شارك في التحدي ضمن أجواء مليئة بالحماس والطاقة.

وانطلقت فعاليات اليوم بجرعة عالية من النشاط والإثارة مع جولات السرعة لتحدي دبي للدراجات الهوائية، حيث بدأ الدراجون المحترفون يومهم على المسار الممتد لمسافة 12 كيلومتراً عند الفجر، محافظين على سرعة متوسطة تجاوزت 30 كيلومتراً في الساعة على طول شارع الشيخ زايد، في انطلاقة مميزة سبقت الفعالية الرئيسية.

وتماشياً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يعود تحدي دبي للدراجات الهوائية هذا العام ليُسهم في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «رؤية أكثر من 40 ألف مشارك مجتمعين هذا الصباح كانت لحظة ملهمة بما يجعل دبي مدينة استثنائية بحق، وفي عام المجتمع في دولة الإمارات، يجسّد تحدي دبي للدراجات الهوائية، برعاية دي بي ورلد، دور الرياضة واللياقة في توحيد الناس من مختلف الخلفيات والمستويات.. ما شهدناه اليوم من مشاركة مميزة تتزايد عاماً بعد آخر يعكس التزام مجتمعنا الحقيقي بتبنّي أسلوب حياة صحي ونشط. إن رؤية العائلات والأصدقاء والأفراد من جميع القدرات يتشاركون الطريق معاً تجسّد تماماً الهدف الذي نسعى إليه في دبي: مدينة موحدة، وصحية، ونشطة».