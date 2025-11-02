الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ولفرهامبتون يُقيل بيريرا

ولفرهامبتون يُقيل بيريرا
2 نوفمبر 2025 17:53

 
لندن (أ ف ب)

أقال ولفرهامبتون مدربه البرتغالي فيتور بيريرا، بعد فشله في الفوز بأي من مبارياته العشر الأولى في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان بيريرا وقع عقداً جديداً لمدة ثلاث سنوات في سبتمبر الماضي، بعد أن قاد الفريق إلى منطقة الأمان الموسم الماضي.
ومع ذلك، فإنّ حصد نقطتين فقط حتى الآن هذا الموسم، وضع بقاء النادي في الدوري الممتاز الذي استمر لثماني سنوات، في خطر كبير.
وقال النادي في بيان غداة الخسارة القاسية أمام فولهام 0-3، والتي وضعته على بُعد ثماني نقاط من منطقة الأمان في المركز الأخير: «انفصل ولفرهامبتون عن مدربه فيتور بيريرا، بعد بداية مُخيبة للآمال في موسم 2025-2026».
وأضاف «عند وصوله إلى مولينيو في ديسمبر الماضي، ترك بيريرا ومساعدوه بصمتهم فور وصولهم، حيث قادوا الفريق إلى النصف الثاني الناجح من الدوري الإنجليزي الممتاز».
وتابع «ومع ذلك، تراجعت النتائج والأداء هذا الموسم عن المستويات المقبولة، ونتيجة لذلك، كان من الضروري إجراء تغيير في القيادة»، دون الكشف عن اسم خليفة المدرب البرتغالي.
وأوضح أنه في انتظار تعيينه، سيتولى إدارة الفريق مدرباً فريق الشباب (تحت 21 عاماً وتحت 18 عاماً).
وأنهى ولفرهامبتون الموسم الماضي في المركز السادس عشر، لكنه خسر خدمات مهاجمه الأسطوري البرازيلي ماتيوس كونيا لمصلحة مانشستر يونايتد، والظهيرين الجزائري ريان آيت نوري والبرتغالي نيلسون سيميدو في فترة الانتقالات الصيفية إلى مانشستر سيتي وفنربخشة التركي توالياً.
وتزايد استياء الجماهير تجاه شركة فوسون الصينية، مالكة النادي، منذ فترة، بسبب ما اعتبروه نقصاً في الاستثمار في الفريق.
وكان بيريرا محبوباً لدى الجماهير في الأشهر الأولى من توليه المسؤولية، وغالباً ما كان يحتفل بالانتصارات مع الجماهير في الأماكن القريبة من ملعب مولينيو.
لكن هذه العلاقة توترت هذا الموسم، واضطر الفريق إلى إبعاده عن مواجهة غاضبة مع الجماهير عقب هزيمة الفريق أمام ضيفه بيرنلي 2-3 في نهاية الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي الصيني لنادي وولفرهامبتون جف شي «للأسف، كانت بداية هذا الموسم مخيبة للآمال، ورغم رغبتنا الشديدة في منح المدرب الوقت والمباريات اللازمة لتحسين أدائه، فقد وصلنا إلى مرحلة تتطلب منا إجراء تغيير».
وعُيّن بيريرا، البالغ من العمر 57 عاماً، قبل أقل من عام، خلفاً لغاري أونيل الذي أُقيل بسبب سوء النتائج. ونجح مدرب بورتو وفنربخشة السابق في قلب أحوال ولفرهامبتون رأساً على عقب، وأنهى الموسم الماضي في المركز السادس عشر (من أصل 20)، ثم مدد عقده لثلاث سنوات.
ويسافر ولفرهامبتون الذي يعاني حالياً من سلسلة هزائم من أربع مباريات، إلى لندن السبت المقبل لمواجهة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

