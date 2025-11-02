الإنتر يفلت من فخ «المتواضع»!



روما (أ ف ب)



نجا إنتر ميلان، وصيف بطل الموسم الماضي، من فخ مضيفه فيرونا المتواضع، عندما تغلب عليه بصعوبة 2-1 مواصلاً صحوته، ومشدداً الخناق على نابولي حامل اللقب والمتصدر في المرحلة العاشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وبكر الإنتر بالتسجيل، وتحديداً في الدقيقة 16 عبر لاعب وسطه المهاجم الدولي البولندي بيوتر جيلينسكي، بتسديدة «على الطاير»، إثر ركلة ركنية، انبرى لها لاعب الوسط الدولي التركي هاكان تشالهانأوغلو.

ونجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل عبر مهاجمه البرازيلي جيوفاني بتسديدة بعيدة، إثر تمريرة من النيجيري جيفت أوربان (40)، قبل أن يخطف الضيوف هدف الفوز عندما مرر نيكولو باريلا كرة عرضية تابعها المدافع الدنماركي مارتين فريزي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة من الدقائق الست التي احتسبت وقتاً بدل ضائع.

وهو الفوز الثاني توالياً لإنتر والسابع هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف نابولي الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه كومو في افتتاح المرحلة، وبفارق الأهداف خلف روما الذي يملك فرصة الانفراد بالصدارة عندما يحل ضيفاً على ميلان الرابع.

في المقابل، مني فيرونا بخسارته الثانية توالياً والخامسة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر مؤقتاً، وبقي إلى جانب بيزا وفيورنتينا وجنوى دون انتصار حتى الآن هذا الموسم.

وحقق رجال المدرب الروماني كريستيان كيفو الأهم مؤكدين صحوتهم عقب الخسارة أمام نابولي (1-3) في المرحلة الثامنة، وذلك قبل استضافة كايرات ألماتي الكازاخستاني الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتقاسم الإنتر، وصيف بطل المسابقة الموسم الماضي، الصدارة مع باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب وبايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني بالعلامة الكاملة في المراحل الثلاث الأولى.

واستمر غياب المهاجم الدولي الفرنسي ماركوس تورام عن صفوف الإنتر بسبب إصابة عضلية حرمت النادي أيضاً من خدمات لاعب وسطه الدولي الأرميني هنريخ مخيتاريان إلى جانب المدافعين ماتيو دارميان (ربلة الساق) والاثنتين توماس بالاسيوس (الفخذ).