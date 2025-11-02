الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أتلانتا يفتقد جهود نجمه 4 أسابيع

2 نوفمبر 2025 18:50

واشنطن (أ ف ب)

أعلن أتلانتا هوكس، سابع المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أن لاعبه تراي يونج سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع على الأقل بسبب التواء في رباط الركبة اليمنى.
وأصيب يونج (27 عاماً) الذي شارك أربع مرات في مباراة كل النجوم، في اصطدام مع زميل له خلال فوز هوكس على بروكلين نتس (117-112)، وأكد فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الإصابة، موضحاً أنه لا يعاني من أي ضرر هيكلي كبير.
وأعلن النادي في بيان أن يونج بدأ مرحلة إعادة التأهيل، وسيخضع لإعادة تقييم خلال حوالي أربعة أسابيع.
وبلغ معدل اللاعب الذي تصدر قائمة التمريرات الحاسمة في الدوري الموسم الماضي، 17.8 نقطة و7.8 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة حتى الآن هذا الموسم، حيث حقق فريقه ثلاثة انتصارات مقابل ثلاث هزائم.
وبلغ معدل يونج الموسم الماضي 24.2 نقطة و11.6 تمريرة حاسمة.
ويبدو أن يونج سيغيب عن 14 مباراة لأتلانتا قبل عودته المحتملة في 30 نوفمبر الحالي ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

كرة السلة
أميركا
الدوري الأميركي
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
أتلانتا
