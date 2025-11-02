الهند تتصدر كأس العالم للرماية البارالمبية



العين (الاتحاد)



رفعت الهند رصيدها إلى 18 ميدالية، بعدما حصدت ذهبية وفضية جديدة، لتحتل المركز الأول، في كأس العالم للرماية البارالمبية التي تُقام في العين، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 213 لاعباً ولاعبة يمثلون 38 دولة.

وتوزعت ميداليات الهند بين 9 ذهبيات، و7 فضيات وبرونزيتين، وتأتي الإمارات في الوصافة برصيد 7 ميداليات «5 ذهبيات وفضيتين»، والصين ثالثاً بـ 12 ميدالية «3 ذهبيات، و4 فضيات، و5 برونزيات».

ونال فريق الصين رقم 1 «ذهبية» مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار وضع الوقوف فئة SH1 للفرق المختلطة، عقب تغلبه في النهائي على الهند رقم 1 بـ16 مقابل 10 نقاط، وذهبت البرونزية إلى كازخستان، بالفوز على فريق الهند رقم 2 بـ16 مقابل 8 نقاط.

وفاز فريق الهند رقم 2 بالمركز الأول والميدالية الذهبية بمسابقة المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار الفئة SH1 للفرق المختلطة، بتفوقه على فريق إيران رقم 2 في النهائي، حيث حقق 17 مقابل 9 نقاط، وجاءت كازخستان ثالثاً، متفوقاً على فريق إيراني رقم 1 بــ17 مقابل 13 نقطة.

وأشاد عبد العزيز نايف المطيري رئيس وفد الكويت بتنظيم البطولة، واصفاً مشاركة المنافسين من مختلف الدول بالقوية، وأنه لا يمكن الاستهانة بأي فريق، وأعرب عن شكره وتقديره للإمارات وإمارة أبوظبي، واللجنة العليا المنظمة، وهيئة زايد العليا لأصحاب الهمم على حُسن الاستقبال والضيافة، مشيداً بما تقدمه أبوظبي من تنظيم على أعلى مستوى في جميع الفعاليات والمنافسات الرياضية.

وأكد المطيري حرص اللجنة البارالمبية الكويتية للرماية على المشاركة في جميع الاستحقاقات لرياضة الرماية، لاسيما البطولات الدولية الكبيرة، ومنها كأس العالم للرماية البارالمبية بمدينة العين، لزيادة خبرات لاعبي الكويت وإحراز مراكز متقدمة، فضلاً عن الوجود مع الأشقاء على أرض زايد الخير.

وأشار المطيري إلى أن لاعبي الكويت اكتسبوا خبرة كبيرة من الاحتكاك باللاعبين العالميين، وحققوا نتائج مشجعة تعزز الثقة بمستقبل الفريق، ما يدفعنا إلى دعمهم بمزيد من الخبرات والتدريبات لرفع كفاءة المنتخب في المشاركات المقبلة.

وأضاف أن المنتخب يشارك للمرة الثانية بفريق رماية المكفوفين وضعاف البصر، وقال «نسعى لتطوير هذا الفريق وزيادة عدد لاعبيه إلى 4 رماة، إلى جانب العمل على تشكيل فريق لرماية المسدس من الشباب والفتيات، والاهتمام جاء نتيجة المشاركة في البطولات العالمية، وما وفرته من خبرات واحتكاك مع الفرق الأخرى، خصوصاً بعد التجارب المشاهدة في بطولة العين العالمية.