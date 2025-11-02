صلاح يعادل أسطورة مانشستر يونايتد بـ «المساهمة 276»



لندن (د ب أ)



سجل قائد منتخب مصر محمد صلاح، هدفه رقم 250 بقميص ليفربول، ليقود الفريق إلى الفوز على أستون فيلا 2 - صفر، ويعادل بذلك رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي الممتاز كان مسجلاً باسم واين روني الأسطورة السابق لمانشستر يونايتد.

وتعرض أداء ليفربول وصلاح لبعض الانتقادات خلال سلسلة من الخسائر الأخيرة، لكن رغم تراجع أرقام النجم المصري، من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة، مقارنة بأرقامه المذهلة في الموسم الماضي، لكنه يواصل تسجيل الإنجازات التاريخية.

أصبح صلاح ثالث لاعب فقط يصل إلى 250 هدفاً لمصلحة ليفربول على مستوى المسابقات كافة، حيث يتقدم عليه روجر هانت برصيد 285 هدفاً، بينما يحمل إيان راش الرقم القياسي بـ346 هدفاً.

سجل صلاح 188 من تلك الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأضاف إليها 88 تمريرة حاسمة منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، ليبلغ مجموع مساهماته التهديفية 276 مساهمة، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم واين روني لأكثر مساهمة تهديفية (أهداف وتمريرات حاسمة) مع نادٍ واحد في الدوري الممتاز.

وكان روني سجل 183 هدفاً وصنع 93 هدفاً آخر خلال 13 موسما قضاها في مانشستر يونايتد.

وحقق روني تلك الأرقام في 393 مباراة، بينما وصل إليها صلاح في 298 مباراة فقط مع ليفربول.

أما أفضل مواسم صلاح تهديفياً، فكان في موسم 2017- 2018، وهو موسمه الأول في ملعب «أنفيلد»، حيث سجل 32 هدفاً، في حين سجل أفضل مجموع لمساهماته في الموسم الماضي بـ47 مساهمة، بواقع 29 هدفاً و18 تمريرة حاسمة، متصدراً حينها كلتا الفئتين في الدوري الممتاز.

ويملك صلاح هدفين إضافيين وتمريرة حاسمة واحدة سجلها خلال فترته القصيرة مع نادي تشيلسي في بداية مسيرته، مما يرفع إجمالي مساهماته التهديفية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 279 مساهمة، ليتعادل مع فرانك لامبارد في المركز الثالث في قائمة مجموع الأهداف والتمريرات الحاسمة في عصر الدوري الممتاز.

وسجل لامبارد 279 مساهمة تهديفية، بواقع 177 هدفاً و102 تمريرة حاسمة في 609 مباريات خاضها مع تشيلسي ووستهام يونايتد ومانشستر سيتي.

أما روني، فبلغ مجموع مساهماته 311 مساهمة في 491 مباراة، بعد أن سجل 208 أهداف وصنع 103 أهداف، مع إضافة فترتي تمثيله لفريق أيفرتون.

ويأتي روني في المرتبة الثانية بعد آلان شيرر، الهداف التاريخي للدوري الممتاز برصيد 260 هدفاً، و64 تمريرة حاسمة ليبلغ مجموعه 324 مساهمة في 441 مباراة. اللاعبون الآخرون الوحيدون الذين تجاوزوا حاجز 250 مساهمة تهديفية هم جناح مانشستر يونايتد السابق رايان جيجز برصيد 109 أهداف ورقم قياسي بلغ 166 تمريرة حاسمة، وآندي كول الذي سجل 187 هدفاً و73 تمريرة حاسمة في 414 مباراة، وهاري كين الذي سجل 213 هدفاً و46 تمريرة حاسمة في 320 مباراة.