فان دايك يطالب ليفربول بتجاهل «الضجة»!



لندن (د ب أ)



انتقد فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، التحليلات السخيفة للغاية لتراجع أداء فريقه في الفترة الأخيرة.

عانى ليفربول تدهوراً واضحاً في نتائج بعد ست هزائم في آخر سبع مباريات بجميع المسابقات، منها أربع هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي.

لكن بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم الماضي تجاوز هذه الكبوة، وخفف الضجة المثارة حوله بالفوز 2 - صفر على أستون فيلا.

قال فان دايك، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «أثيرت ضجة كبيرة حولنا خلال الأسبوعين الماضيين بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ولكن كان يجب أن نتعامل بروح جماعية».

وأضاف: «بعض التعليقات كانت سخيفة للغاية، وتأثر بعض اللاعبين بالضجة الخارجية، وكذلك الفريق؛ لذا كان علينا التماسك».

وتابع المدافع الهولندي عبر قناة (تي إن تي سبورتس): «بالتأكيد لا نريد الخسارة في أي مباراة، أو نؤدي بإحباط ونتسبب في خيبة أمل لجماهيرنا، بل نريد أن نبذل قصارى جهدنا ونفوز بالمباريات».

واستدرك: «لكن هذا غير مضمون، فالدوري الإنجليزي صعب، إنه أقوى دوري في العالم، ويبقى الالتزام بالهدوء أمر صعب للغاية، لكنه مطلوب منا لنصل للمكانة المطلوبة، هذا أمر مهم، يجب التركيز عليه في الفترة القادمة».

واستطرد: «حان الوقت الآن لمواصلة العمل، لا نبالغ في التفاؤل أو الإحباط».

وأتم تصريحاته «للأسف، يعيش لاعبو كرة القدم حالياً في زمن بإمكان الجميع التعبير عن آرائهم عبر المنصات أو وسائل عديدة، علينا أن نتفادى هذه الضجة، والتركيز على العمل بكل جدية».