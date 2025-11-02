الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرنولد يؤكد حبه لليفربول

أرنولد يؤكد حبه لليفربول
2 نوفمبر 2025 20:03

 
لندن (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
أوزون يغيب عن فرانكفورت أمام نابولي
فان دايك يطالب ليفربول بتجاهل «الضجة»!


قال ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد الإسباني، إنه سيظل دائماً محباً لناديه السابق ليفربول، بغض النظر عن الطريقة التي سيتم استقباله بها في ملعب «أنفيلد» الثلاثاء.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً قد يتواجد في قائمة ريال مدريد للمواجهة التي تقام في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.
وجاءت القرعة لتعيد ألكسندر أرنولد سريعاً لناديه السابق، وذلك بعد شد وجذب بشأن انتقاله للفريق الإسباني، وتعرض الظهير الأيمن الإنجليزي الدولي لصيحات الاستهجان من جماهير ليفربول في نهاية الموسم الماضي بعد الإعلان عن رحيله عن النادي. 
وأضاف: «ليفربول فريق كبير، وهذا واضح للغاية، وكنت أعرف أن الأمر سينتهي بي عائدا للعب أمام ليفربول، سيحدث ذلك قريباً جداً، لدي مشاعر مختلطة، وأعتقد أن تلك ستكون مباراة صعبة للغاية، لكنني متحمس لها».
وأوضح ألكسندر أرنولد أنه لن يحتفل إذا سجل هدفاً بغض النظر عن استقبال جماهير ليفربول له، وأضاف: «الجمهور سيقرر الطريقة التي سيستقبلني بها». 
وتابع: «سأحب ذلك النادي دائماً وكنت دائماً مشجعاً له، سأكون دائماً ممتناً على الفرص والأشياء الرائعة التي حققناها معاً، ستعيش تلك الذكريات معي للأبد».
وقال: «مهما كان الأمر لن تتغير مشاعري تجاه ليفربول، لدي ذكريات كثيرة هنا وستظل معي إلى الأبد بغض النظر عن طريقة استقبالي، هذا لن يتغير».

ريال مدريد
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ترينت ألكسندر أرنولد
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©