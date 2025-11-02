أرنولد يؤكد حبه لليفربول



لندن (د ب أ)



قال ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد الإسباني، إنه سيظل دائماً محباً لناديه السابق ليفربول، بغض النظر عن الطريقة التي سيتم استقباله بها في ملعب «أنفيلد» الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً قد يتواجد في قائمة ريال مدريد للمواجهة التي تقام في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.

وجاءت القرعة لتعيد ألكسندر أرنولد سريعاً لناديه السابق، وذلك بعد شد وجذب بشأن انتقاله للفريق الإسباني، وتعرض الظهير الأيمن الإنجليزي الدولي لصيحات الاستهجان من جماهير ليفربول في نهاية الموسم الماضي بعد الإعلان عن رحيله عن النادي.

وأضاف: «ليفربول فريق كبير، وهذا واضح للغاية، وكنت أعرف أن الأمر سينتهي بي عائدا للعب أمام ليفربول، سيحدث ذلك قريباً جداً، لدي مشاعر مختلطة، وأعتقد أن تلك ستكون مباراة صعبة للغاية، لكنني متحمس لها».

وأوضح ألكسندر أرنولد أنه لن يحتفل إذا سجل هدفاً بغض النظر عن استقبال جماهير ليفربول له، وأضاف: «الجمهور سيقرر الطريقة التي سيستقبلني بها».

وتابع: «سأحب ذلك النادي دائماً وكنت دائماً مشجعاً له، سأكون دائماً ممتناً على الفرص والأشياء الرائعة التي حققناها معاً، ستعيش تلك الذكريات معي للأبد».

وقال: «مهما كان الأمر لن تتغير مشاعري تجاه ليفربول، لدي ذكريات كثيرة هنا وستظل معي إلى الأبد بغض النظر عن طريقة استقبالي، هذا لن يتغير».