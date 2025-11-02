لاعب كوتبوس يصف تعرضه للإساءة بـ«الصدمة والعار»



شتوتجارت (د ب أ)



وصف جاستن باتلر، لاعب إينرجي كوتبوس، الإساءة العنصرية التي تعرض لها في مباراة بالدوري الألماني لكرة القدم من أحد المشجعين بأنها «صدمة حقيقية» و«عار».

وذكرت تقارير إخبارية أن باتلر تعرض لصيحات تشبه القرود خلال مباراة كوتبوس ضد ميونخ 1860، لتتوقف المباراة لمدة 10 دقائق بسبب تلك الواقعة، ويتم طرد أحد المشتبه بهم من الملعب وتسليمه إلى الشرطة.

واعتذر نادي ميونخ 1860 لباتلر وإينرجي كوتبوس، مؤكداً أنه سيحاسب المتفرج الذي تسبب في تلك الحادثة بكل الوسائل المتاحة.

وقال باتلر في بيان على موقع كوتبوس الإلكتروني: «أنا بخير بشكل عام، لكنني مصدوم للغاية، لقد كانت صدمة حقيقية لي، تجربة كان بإمكاني الاستغناء عنها».

وأضاف: «من المروع أن تحدث مثل هذه الحوادث في عالمنا المستنير والحديث، هذه الحقيقة، والوضع الحالي، يجعلني حزينا للغاية ومتأملا». إنها خيبة أمل يصعب تجاوزها».

وقال «لا مكان للعنصرية في مجتمعنا، لا في الشارع، ولا على الإنترنت، ولا في ملاعب كرة القدم إن الحكم على الناس من خلال لون بشرتهم، والتقليل من شأنهم، ومقارنتهم بالقرود، أمر مخز».

كما شكر باتلر زملاءه في الفريق والناديين على الدعم الذي تلقاه.

من جانبه، صرح كلاوس ديتر فوليتز، مدرب كوتبوس، بعد المباراة: «أخبرت الحكم أنه بإمكانه إلغاء المباراة لإرسال إشارة، كنا متأخرين في النتيجة صفر- 2، لقد كنا نتحدث دائما، لكن لا أحد يتصرف».