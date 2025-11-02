الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اتحاد الكرة يبحث ترتيبات حضور الجماهير لمباراة «الأبيض» أمام العراق

اتحاد الكرة يبحث ترتيبات حضور الجماهير لمباراة «الأبيض» أمام العراق
2 نوفمبر 2025 20:47

 
أبوظبي (الاتحاد)

بحث اتحاد كرة القدم ترتيبات الحضور الجماهيري، لمؤازرة منتخبنا الوطني، في مباراته المقبلة أمام شقيقه العراقي، في استاد محمد بن زايد، 13 نوفمبر الجاري، ضمن ذهاب الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد في مقر الاتحاد، بدبي بحضور فريق العمل المشرف على الجماهير، وممثلي رابطة مشجعي المنتخب، وممثلي الأندية، حيث تم مناقشة العديد من الشؤون الخاصة بالحضور الجماهيري للمباراة المهمة والمرتقبة لـ «الأبيض».
وتم التأكيد على مواصلة دعم المنتخب، من خلال حملة «حلم وطن» التي أطلقها اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية، ولاقت تفاعلاً كبيراً بين جميع أفراد المجتمع، وذلك عبر سلسلة من المبادرات الجماهيرية المبتكرة باستخدام الأعلام والشالات واللوحات التعبيرية وغيرها.
 

الإمارات
المنتخب الوطني
اتحاد كرة القدم
تصفيات كأس العالم
استاد محمد بن زايد
العراق
