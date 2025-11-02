الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سينر.. «الإنجاز المزدوج» في باريس!

سينر.. «الإنجاز المزدوج» في باريس!
2 نوفمبر 2025 22:03

 
باريس (أ ف ب)

أحرز الإيطالي يانيك سينر لقب دورة باريس لماسترز الألف نقطة للتنس، بفوزه على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-4 و7-6، ما شرّع أمامه باب استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين من الإسباني كارلوس ألكاراز.
وهو اللقب الـ23 في مسيرة سينر الفائز بأربع بطولات كبرى، حيث سيستعيد المركز الأول في التصنيف العالمي الذي سيصدر الاثنين، بعد قرابة شهرين من تخليه عن القمة لصالح منافسه ألكاراز.
ولم يكن النجاح حليف ألكاراز (22 عاماً) في العاصمة الفرنسية، حيث خرج من الدور الثاني، لكنه ما زال يملك فرصة إنهاء العام في المركز الأول، وانتزاعه مجدداً من ابن الـ 24 عاماً.
ولا يملك ألكاراز الكثير من النقاط للدفاع عنها بخلاف سينر في بطولة «آيه تي بي» الختامية في تورينو التي ستقام من 9 إلى 16 الشهر الحالي، لأن الأخير أحرز اللقب العام الماضي.
وبات سينر، الفائز من دون أن يخسر أي مجموعة، أول إيطالي يحرز اللقب في باريس وتسلم جائزة المركز الأول من يانيك نواه آخر فرنسي يتوج بطلاً في إحدى بطولات الجراند سلام (رولان جاروس عام 1983)، تحت ناظري مهاجم باريس سان جيرمان ديزيريه دويه.
ومرّ سينر الذي حقق لقبه الخامس هذا العام بلحظات متباينة، منها الرائعة بفوزه ببطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون، والعصيبة بإيقافه لمدة ثلاثة أشهر بعد ثبوت تعاطيه المنشطات، وانسحابه من دورتي سينسيناتي وشنغهاي لماسترز الألف نقطة.
وفي النسخة الأولى من دورة باريس على ملاعب «باريس لا ديفانس أرينا» في نانتير بعد 40 عاماً في بيرسي، حقق الإيطالي أفضل نتيجة له في العاصمة الفرنسية، بعدما كان اكتفى ببلوغ الدور ثمن النهائي في عام 2023.
في المقابل، مُني أوجيه-ألياسيم (25 عاماً) بهزيمته الثانية في ثاني نهائي له في دورات الماسترز الألف نقطة بعد دورة مدريد العام الماضي.
وسمح له مشواره في باريس في تجاوز الإيطالي لورنتسو موزيتي للمركز الثامن الأخير المؤهل إلى البطولة الختامية في تورينو.
ويتقدم الكندي بفارق 160 نقطة عن موزيتي في بداية الأسبوع الذي سيشهد حسم النتيجة لمصلحة أحدهما.
ومن أجل تجاوز الكندي في اللحظات الأخيرة والتأهل إلى تورينو، يجب على موزيتي الوصول على الأقل إلى نهائي دورة أثينا (250 نقطة) التي ستقام من 2 إلى 8 نوفمبر، على أمل خروج أوجيه-ألياسيم مبكراً في دورة متز (250 نقطة) والتي ستُقام في التاريخ ذاته.
وسيتقدم ابن مونتريال البالغ 25 عاماً، إلى المركز الثامن في التصنيف العالمي، بفارق مركزين عن أفضل تصنيف في مسيرته، وهو المركز السادس في عام 2022 الذي شهد خلاله مشاركته الوحيدة في بطولة «آيه تي بي» الختامية.

التنس
باريس
يانيك سينر
كارلوس ألكاراز
