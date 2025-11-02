وستهام يمنح سانتو «الفوز الأول»

لندن (أ ف ب)



حقّق المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو باكورة انتصاراته مع وستهام يونايتد، منذ تسلمه مهامه الفنية وجاء على حساب ضيفه نيوكاسل 3-1، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقلب وستهام تأخره بهدف جايكوب مورفي (4)، فسجل ثلاثية عن طريق البرازيلي لوكاس باكيتا (35) والهولندي سفين بوتمان (45+5) والتشيكي توماس سوتشيك (90+7).

وهو الفوز الأول لوستهام بعد ست مباريات، 5 منها انتهت بالخسارة، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن عشر بفارق ثلاث نقاط عن بيرنلي السابع عشر الذي يلتقيه الأسبوع المقبل.

في المقابل، تجمّد رصيد نيوكاسل الذي يستعد لمواجهة أتلتيك بلباو الإسباني في مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء، عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويأتي الفوز ليقلّص الضغوط عن كاهل إشبيريتو سانتو الذي حلّ خلفاً لجراهام بوتر المُقال من منصبه في 28 سبتمبر، إذ حصد نقطة واحدة من أصل 12 ممكنة، ليجد فريقه في المركز التاسع عشر قبل الأخير قبل انطلاق المرحلة العاشرة.