الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وستهام يمنح سانتو «الفوز الأول»

وستهام يمنح سانتو «الفوز الأول»
2 نوفمبر 2025 22:13

لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
هدفان مذهلان لهالاند.. «ثلاثية» تمنح «السيتي» وصافة «البريميرليج»
فان دايك يطالب ليفربول بتجاهل «الضجة»!


حقّق المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو باكورة انتصاراته مع وستهام يونايتد، منذ تسلمه مهامه الفنية وجاء على حساب ضيفه نيوكاسل 3-1، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وقلب وستهام تأخره بهدف جايكوب مورفي (4)، فسجل ثلاثية عن طريق البرازيلي لوكاس باكيتا (35) والهولندي سفين بوتمان (45+5) والتشيكي توماس سوتشيك (90+7).
وهو الفوز الأول لوستهام بعد ست مباريات، 5 منها انتهت بالخسارة، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن عشر بفارق ثلاث نقاط عن بيرنلي السابع عشر الذي يلتقيه الأسبوع المقبل.
في المقابل، تجمّد رصيد نيوكاسل الذي يستعد لمواجهة أتلتيك بلباو الإسباني في مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء، عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.
ويأتي الفوز ليقلّص الضغوط عن كاهل إشبيريتو سانتو الذي حلّ خلفاً لجراهام بوتر المُقال من منصبه في 28 سبتمبر، إذ حصد نقطة واحدة من أصل 12 ممكنة، ليجد فريقه في المركز التاسع عشر قبل الأخير قبل انطلاق المرحلة العاشرة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
وستهام
نيوكاسل
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©