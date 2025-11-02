شباب الأهلي يتحدى الدحيل بذكريات «السوبر»

مراد المصري (أبوظبي)



يتطلع شباب الأهلي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، في «دوري أبطال آسيا للنخبة» لكرة القدم، عندما يحل ضيفاً على الدحيل القطري، اليوم، في العاصمة الدوحة، ضمن «الجولة الرابعة» للبطولة، ويحتل «الفرسان» المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويأتي الدحيل عاشراً وله نقطة واحدة.

ويخوض شباب الأهلي المباراة بذكريات التفوق على الدحيل 2-1، عندما تقابل الفريقان في «درع السوبر الإماراتي القطري»، في أبريل 2024، ويسعى لكسب المزيد من النقاط، بعد الفوز على الاتحاد السعودي، وناساف الأوزبكي، والتعادل مع تراكتور الإيراني.

ويدخل «الفرسان» اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد توازنه محلياً، بعدما تأهل إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتفوّق على الشارقة 2-0، في قمة «الجولة السابعة»، ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، ليعود مجدداً إلى حسابات المنافسة على اللقب.

ومن المتوقع أن يعتمد باولو سوزا، المدير الفني على الأسماء الأكثر جاهزية فنياً في الوقت الحالي، ويبدو أن ماتياس ليما ثبّت نفسه خياراً أساسياً في الهجوم، مع قيام يوري سيزار وبالا بأدوار مهمة في قيادة هجمات الفريق، وتألق فيديريكو كارتابيا في مهمة صناعة الألعاب، فيما تتوفر العديد من الخيارات الأخرى، التي تجعل المدرب أمام مهمة المفاضلة بين الأنسب للمباراة.

من جانبه، يبحث الدحيل عن تعويض التعثرات العديدة التي عانى منها هذا الموسم، ويدخل اللقاء بعد الخسارة في مباراتين متتاليتين في الدوري القطري أمام الريان والغرافة على التوالي، فيما عرف الخسارة أمام الوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويدرك المدرب الجزائري جمال بلماضي، أن الفريق بحاجة للتعويض في لقاء «الفرسان»، في حال أراد التمسك بحظوظه للتأهل إلى «الأدوار الإقصائية».