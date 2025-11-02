الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

لنس يخطف «الثالث» في فرنسا

لنس يخطف «الثالث» في فرنسا
2 نوفمبر 2025 22:42

 
باريس (أ ف ب)

استغل لنس على أكمل وجه سقوط منافسيه المباشرين موناكو وستراسبورج، ليتقدم إلى المركز الثالث، بفوزه الكبير على ضيفه لوريان بثلاثية نظيفة، ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
واستعاد لنس توازنه، بعد خسارته في المرحلة الماضية على يد متز 0-2، ليحكم قبضته على المركز الثالث برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن مارسيليا ونقطتين عن باريس سان جيرمان حامل اللقب المتصدر.
وسجّل أهداف لنس أودسون إدوارد (6) وويسلي سايد (77) والنمساوي سامسون بايدو (89).
وكان موناكو سقط بمفاجأة كبيرة أمام باريس أف سي الصاعد حديثاً 0-1، ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 20 نقطة في ضوء نتائج الأحد.
أما ستراسبورج، فحرمه رين من التقدم إلى المركز الثالث، بعدما ألحق بضيفه هزيمة ثقيلة 4-1.
وفرض استيبان لوبول نفسه نجما للقاء بإحرازه ثلاثية «هاتريك» (9 و48 و60) فيما سجّل ومحمد ميتي الهدف الثاني (35) لرين، فيما سجّل السويدي سيباستيان ناناسي هدف ستراسبورغ الوحيد (77).
وأهدر ستراسبورج فرصة ذهبية للتقدم إلى المركز الثالث واستغلال خسارة فريق الإمارة، وتجمّد رصيده عند 19 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن ليون السابع.
بدوره، عزّز رين الذي حقق فوزه الأول بعد ست مباريات انتهت خمس منها بالخسارة، رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر.
وكان ليل أيضاً من أكبر المستفيدين في هذه المرحلة بعد تقدمه إلى المركز الرابع بفوزه على ضيفه أنجيه بهدف سجله البرتغالي فيليكس كوريا (45+2).
وعزّز ليل رصيده إلى 20 نقطة، فيما تجمّد رصيد انجيه عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.
وخيّم التعادل السلبي على مواجهة تولوز وضيفه لوهافر، فبات في رصيد الأول 15 نقطة في المركز التاسع والثاني 13 في المركز الثاني عشر.
وتابع متز استفاقته وحقّق فوزه الثاني توالياً على مضيفه نانت 2-0.
ورفع متز رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع عشر بفارق نقطة عن نانت صاحب المركز الخامس عشر في منطقة الأمان.

الدوري الفرنسي
فرنسا
لوريان
موناكو
ليون
باريس سان جيرمان
