الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هدفان مذهلان لهالاند.. «ثلاثية» تمنح «السيتي» وصافة «البريميرليج»

هدفان مذهلان لهالاند.. «ثلاثية» تمنح «السيتي» وصافة «البريميرليج»
2 نوفمبر 2025 22:44

 
مانشستر (رويترز)

أخبار ذات صلة
وستهام يمنح سانتو «الفوز الأول»
فان دايك يطالب ليفربول بتجاهل «الضجة»!


واصل إرلينج هالاند تألقه، وسجل هدفين مذهلين، ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-1 على بورنموث، والصعود إلى المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل النرويجي العملاق هدفين من هجمتين مرتدتين في الشوط الأول على ملعب الاتحاد، ليرفع فريق المدرب بيب جوارديولا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف أرسنال المتصدر، بينما تراجع بورنموث إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة.
وافتتح هالاند، الذي يتصدر هدافي الدوري برصيد 13 هدفاً في 10 مباريات، التسجيل في الدقيقة 17، من هجمة مرتدة إذ انطلق من منتصف الملعب قبل أن يسددها إلى داخل الشباك.
وأدرك بورنموث التعادل عن طريق تايلر آدامز، الذي سجل هدفاً من ركلة ركنية في الدقيقة 25.
لكن هالاند أعاد السيتي للمقدمة بعد ثماني دقائق، مخترقا دفاع المنافس، قبل أن يسدد كرة من زاوية ضيقة في المرمى.
وأضاف أوريلي الهدف الثالث في الدقيقة 60.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
بورنموث
بيب جوارديولا
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©