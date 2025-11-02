الوحدة يواجه ناساف بطموح «العاشرة» في «نخبة آسيا»

مصطفى الديب (أبوظبي)



يحل الوحدة ضيفاً على ناساف الأوزبكي مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويدخل «العنابي» مواجهة اليوم في المركز الرابع، متساوياً مع الأهلي السعودي وشباب الأهلي برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الهلال السعودي الصدارة بالعلامة الكاملة من 3 مباريات وبرصيد 9 نقاط.

واستعد الوحدة للمباراة بمعنويات عالية، بعد الفوز على النصر في دوري أدنوك للمحترفين 3-2، ونجاح الفريق في تحويل تأخره مرتين إلى فوز مستحق، ليواصل مطاردة العين الذي يحتل الصدارة بفارق نقطتين عن «العنابي».

ويعيش الوحدة أفضل حالاته منذ سنوات، حيث جمع الرصيد الأكبر له في أول 7 جولات بعد تحقيق الفوز في 5 مباريات والتعادل في اثنتين فقط، ليشارك العين في عدم الخسارة هذا الموسم.

وفي دوري النخبة، لم يخسر الفريق في المباريات الثلاث التي خاضها، حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، ليجمع 7 نقاط، وتكون بذلك انطلاقة مثالية في البطولة القارية.

ويمتلك «العنابي» العديد من نقاط القوة التي تُعد أهم أسباب الظهور المميز للفريق، أهمها القيادة الفنية الرائعة من خارج الخطوط للمدرب البرتغالي المخضرم خوسيه موراليس، فضلاً عن وجود لاعبين مميزين قادرين على صناعة الفارق، في مقدمتهم الصربي تاديتش، الذي أصبح معشوق جماهير النادي في الفترة الأخيرة.

ويسعى «أصحاب السعادة» للعودة بنقاط المباراة الثلاث، والوصول إلى النقطة العاشرة، لاسيما أن منافس اليوم ليس مرعباً بالنسبة للفريق، حيث يحتل ناساف المركز الأخير في ترتيب مجموعة الغرب، بعدما خسر الجولات الثلاث، وفشل في حصد أي نقطة.