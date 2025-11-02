الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوحدة يواجه ناساف بطموح «العاشرة» في «نخبة آسيا»

الوحدة يسير بشكل جيد في الدوري والبطولة القارية (الاتحاد)
3 نوفمبر 2025 01:25

مصطفى الديب (أبوظبي)

يحل الوحدة ضيفاً على ناساف الأوزبكي مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويدخل «العنابي» مواجهة اليوم في المركز الرابع، متساوياً مع الأهلي السعودي وشباب الأهلي برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الهلال السعودي الصدارة بالعلامة الكاملة من 3 مباريات وبرصيد 9 نقاط.
واستعد الوحدة للمباراة بمعنويات عالية، بعد الفوز على النصر في دوري أدنوك للمحترفين 3-2، ونجاح الفريق في تحويل تأخره مرتين إلى فوز مستحق، ليواصل مطاردة العين الذي يحتل الصدارة بفارق نقطتين عن «العنابي».
ويعيش الوحدة أفضل حالاته منذ سنوات، حيث جمع الرصيد الأكبر له في أول 7 جولات بعد تحقيق الفوز في 5 مباريات والتعادل في اثنتين فقط، ليشارك العين في عدم الخسارة هذا الموسم.
وفي دوري النخبة، لم يخسر الفريق في المباريات الثلاث التي خاضها، حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، ليجمع 7 نقاط، وتكون بذلك انطلاقة مثالية في البطولة القارية.
ويمتلك «العنابي» العديد من نقاط القوة التي تُعد أهم أسباب الظهور المميز للفريق، أهمها القيادة الفنية الرائعة من خارج الخطوط للمدرب البرتغالي المخضرم خوسيه موراليس، فضلاً عن وجود لاعبين مميزين قادرين على صناعة الفارق، في مقدمتهم الصربي تاديتش، الذي أصبح معشوق جماهير النادي في الفترة الأخيرة. 
ويسعى «أصحاب السعادة» للعودة بنقاط المباراة الثلاث، والوصول إلى النقطة العاشرة، لاسيما أن منافس اليوم ليس مرعباً بالنسبة للفريق، حيث يحتل ناساف المركز الأخير في ترتيب مجموعة الغرب، بعدما خسر الجولات الثلاث، وفشل في حصد أي نقطة.

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي يتحدى الدحيل بذكريات «السوبر»
الجزيرة يكسب الوحدة في دوري السلة
الوحدة
ناساف
دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا للنخبة
العنابي
الأهلي السعودي
شباب الأهلي
الهلال السعودي
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©