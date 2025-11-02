«أبيض الناشئين» يقص شريط «المونديال» أمام كوستاريكا اليوم

معتصم عبدالله (أبوظبي)



يقص منتخبنا الوطني للناشئين، شريط مشاركته في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2025»، حينما يواجه كوستاريكا في الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم، على الملعب رقم 8 «عادل عبدالله»، في مجمع أسباير الحديث بمدينة الريان، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة التي تضم أيضاً كرواتيا والسنغال، واللذين يلتقيان في التوقيت نفسه على الملعب رقم 1 «محمد غانم».

ويأمل «أبيض الناشئين» في حصد النقاط من مباراتيه أمام كوستاريكا، اليوم، وكرواتيا الخميس المقبل، قبل المباراة الختامية أمام السنغال في 9 نوفمبر، حيث يتأهل أول فريقين مباشرة إلى دور الـ 32، إلى جانب توافر ثمانية مقاعد إضافية لأفضل الفرق الحاصلة على المركز الثالث.

وتشهد النسخة المرتقبة من «مونديال 2025» مشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً موزعة على 12 مجموعة، في أول بطولة تُقام بالنظام الموسّع الجديد، وتُلعب جميع مباريات البطولة الـ 104 حتى النهائي على ثمانية ملاعب، ضمن مجمع أسباير، على بُعد 9 كيلومترات من وسط الدوحة، فيما يُقام النهائي على استاد خليفة الدولي داخل المنطقة ذاتها.

وكرّمت قطر أساطير كرة القدم الوطنية، بإعادة تسمية ملاعب كأس العالم تحت 17 عاماً بأسماء نجوم الجيل الذهبي، مثل محمد غانم، بدر بلال، خالد سلمان، ومنصور مفتاح، تقديراً لعطائهم وإلهاماً للأجيال القادمة من اللاعبين الناشئين.

وجاء تأهل «أبيض الناشئين» إلى هذه النسخة، بعد وصوله إلى ربع نهائي كأس آسيا للناشئين 2025 في السعودية، حيث احتل وصافة مجموعته الثانية برصيد 4 نقاط خلف اليابان، ومتقدماً على أستراليا وفيتنام.

ويُعد الظهور الحالي الرابع للإمارات في تاريخ البطولة، بعد نسخ إيطاليا 1991، نيجيريا 2009 «بلوغ دور الـ 16»، والإمارات 2013.

ويضم المنتخب 21 لاعباً هم: مبارك البريكي، جاسم الحمادي «الجزيرة»، سعيد الراشدي «الشارقة» لحراسة المرمى، وأحمد إكرامي «الجزيرة»، سهيل النوبي، فهد خليل «النصر»، سالم ياقوت «الوصل»، سعد مبارك «الوحدة» للدفاع، وعبدالله راشد «العين»، فيصل البريكي «الوحدة»، عبدالله مناد «الشارقة»، محمد سالم، محمد جمال «النصر»، إبراهيم الجسمي «الوصل»، عيسى البلوشي «كلباء»، جايدن أديبا «إيبسويتش تاون الإنجليزي»، عبدالله حاتم «الأهلي المصري» للوسط، علي الجسمي «شباب الأهلي»، مايد عادل خميس «النصر»، محمد يوسف السعدي «الفجيرة»، محمود بدر «سيلتا فيجو الإسباني» للهجوم.

في المقابل، يعود منتخب كوستاريكا إلى المونديال للمرة الأولى منذ 2017، بعد تصدره مجموعته في تصفيات الكونكاكاف، ليحجز مكانه ضمن المنتخبات الثمانية الممثلة للقارة، في مشاركته الـ11 تاريخياً، بعدما سبق له بلوغ ربع النهائي في أعوام 2001, 2003, 2005، و2015.

وأكمل «أبيض الناشئين» بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم، تحضيراته عبر سلسلة من التجمعات والمعسكرات والمباريات الودية الدولية، أبرزها المشاركة في بطولة كرواتيا الودية أمام بولندا وإيطاليا وأوكرانيا، وخوض وديتين أمام مالي وبوليفيا انتهتا بالتعادل 1-1، إلى جانب مشاركة منتخب 2009 في كأس الخليج للناشئين بقطر وتحقيق المركز الثاني.

ويشهد «مونديال قطر 2025»، مشاركة عربية قياسية من ستة منتخبات هي: الإمارات، قطر «المضيف»، السعودية، مصر، المغرب، وتونس.

من جانبه، شدد عصام ضاحي، مدير المنتخب على جاهزية «الأبيض» لخوض غمار المنافسة، وقال في تصريحات لـ «الاتحاد»: «خضنا معسكراً ناجحاً في الفجيرة ووديتين أمام مالي وبوليفيا، وفرتا تحضيراً جيداً للمنتخب، وثقتنا كبيرة في قدرات اللاعبين».