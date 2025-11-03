برشلونة.. «عودة النغمة» بـ «النسخة القديمة»!



مدريد (أ ف ب)



استعاد برشلونة حامل اللقب نغمة الفوز، بتغلبه على ضيفه إلتشي 3-1، ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد أسبوع على سقوطه في مواجهة «الكلاسيكو» أمام غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر.

ورفع العملاق الكاتالوني رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني الذي خسره موقتاً لمصلحة فياريال (23) الفائز على رايو فايكانو برباعية نظيفة، متأخراً بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الأول الذي كان أسقطه في «الكلاسيكو» 2-1، فيما تجمّد رصيد إلتشي عند 14 نقطة في المركز التاسع.

وتناوب الثلاثي لامين يامال (9) وفيران توريس (11) والإنجليزي ماركوس راشفورد (11) على تسجيل أهداف «البارسا»، بعدما كان رافا مير قلص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول للضيوف (42).

وقال توريس لشبكة دازون للبث التدفقي «وجدنا روحنا وكثافتنا في اللعب، أعتقد أننا نعود إلى نسخة برشلونة العام الماضي، قدمنا كل شيء من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، ونستمر على هذا النهج».

وتقدم فريق المدرب الألماني هانزي فليك من باكورة هجماته في اللقاء، بعد خطأ في التمرير من إلتشي، لينطلق بالدي بسرعة قبل أن يمرر كرة بينية رائعة إلى يامال داخل منطقة الجزاء في مساحة خالية، فراوغ ابن الـ18 عاماً، وأطلق كرة قوية في الشباك (9).

وجاء هدف مضاعفة التقدم أسرع مما تخيّله عشاق النادي الكاتالوني، بعدما انزلق الظهير أدريا بيدروسا ليخطف فيرمين لوبيز الكرة، وينطلق بسرعة ليمرر عرضية تابعها توريس من مسافة قريبة في المرمى (11).

وهدأ إيقاع المباراة إثر تقدم أصحاب الأرض بهدفين، وباغتهم إلتشي بخلاف مجريات اللقاء، عندما انطلق مير من الجهة اليسرى نحو منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس البولندي شتشزيني (42).

وكاد إلتشي يصعق برشلونة في مستهل الشوط الثاني، إثر هجمة رائعة تبادل فيها لاعبوه التمريرات عند حافة منطقة الجزاء، قبل أن يمرر البرتغالي أندريه سيلفا الكرة لمير الذي سددها فوق العارضة بقليل (54).

واقتنص بطل إسبانيا هدف الاطمئنان، بعدما استقبل راشفورد كرة عرضية بإتقان، وأطلق تسديدة صاروخية رائعة ارتدت من العارضة إلى المرمى (61).

وزجّ فليك باللاعبَين المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو في منتصف الشوط الثاني بعد الشفاء من الإصابة.