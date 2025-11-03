ميلان يُسقط روما في «قمة العاشرة»



روما (د ب أ)



حقق ميلان فوزاً مهماً على ضيفه روما 1- صفر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة، ليحتل المركز الثالث في الترتيب بفارق الأهداف عن روما صاحب المركز الرابع.

ويبتعد ميلان بفارق الأهداف خلف غريمه التقليدي إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، فيما يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط خلف المتصدر نابولي.

وسجل ستراهينا بافلوفيتش هدف المباراة الوحيد لفريق ميلان في الدقيقة 39 .

بدأت المباراة بضغط من جانب ميلان الذي هاجم بالثنائي كريستوفر نكونكو، ونجم الفريق رافائيل لياو، محاولاً تسجيل هدف التقدم المبكر.

وقاد الأرجنتيني باولو ديبالا، هجمات روما في محاولته لهز شباك الفرنسي مايك ماينان، الذي تألق في التصدي للهجمات من الفريق الضيف الذي كان الأكثر ضغطاً على المستوى الهجومي.

وأهدر هجوم روما، الذي تواجد به الأرجنتيني الآخر ماتياس سولي، العديد من الفرص على مرمى ميلان، والذي قام دفاعه بعمل كبير لتفادي اهتزاز شباكه.

وفي الدقيقة 39 سجل ميلان هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع ستراهينا بافلوفيتش، والذي انطلق من الجهة اليسرى ليلعب كرة عرضية، ليوجهها المدافع الصربي بتسديدة في شباك الحارس ميلا سفيلار.

وأهدر ميلان فرصة تسجيل الهدف الثاني، بعدما سدد فوفانا كرة من خارج منطقة الجزاء، لتمر إلى جوار القائم في الدقيقة 44 .

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم ميلان بهدف.

ومع بداية الشوط الثاني واصل روما محاولاته من أجل إدراك التعادل، وبذل لاعبوه جهداً كبيراً في الضغط على ميلان ودفاعه.

ورغم ذلك كان ميلان الأكثر سيطرة على المستوى الهجومي، وأضاع لياو فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48، حينما سدد كرة قوية لكن سفيلار تصدى لها بنجاح. ومنع القائم، مهاجم ميلان نكونكو، من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 49، حينما ارتقى لعرضية ليحولها بضربة رأس بتجاه المرمى لكن القائم منعها من هز الشباك. وأهدر ميلان العديد من الفرص، فيما سنحت فرصة لروما من أجل تسجيل هدف التعادل، حينما احتسب له الحكم ضربة جزاء بعد لمسة يد على فوفانا داخل منطقة الجزاء، لكن ديبالا لم يُحسن استغلال الفرصة وأهدر ضربة الجزاء في الدقيقة 81 .

ونجح ميلان في تسيير الدقائق المتبقية في المباراة لمصلحته، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه بهدف على ضيفه روما.