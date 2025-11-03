الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إنزاجي يحذر الهلال!

إنزاجي يحذر الهلال!
3 نوفمبر 2025 09:07

 
الدوحة (د ب أ)

شدد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على أهمية مواجهة الفريق مع الغرافة القطري، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
وقال إنزاجي في في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية «واس» من المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن المواجهة ستكون صعبة، في ظل رغبة الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية.
وأضاف: «تنتظرنا مباراة مهمة للغاية أمام منافس قوي يؤدي مستوى مميزاً في الدوري القطري، وهدفنا المحافظة على صدارة مرحلة الدوري».
وتابع أن النقص العددي في صفوف فريقه بغياب حسان تمبكتي وعلي البليهي، سيجبره على إجراء تغييرات على خطة اللعب، مع السعي لإيجاد حلول مناسبة خلال المباراة. من جانبه، قال علي لاجامي، لاعب الهلال، إن فريقه حريص على الفوز والحصول على النقاط الثلاث.
وأضاف: «حضرنا من أجل الفوز ونريد العودة للرياض بتحقيق العلامة الكاملة».
ويحتل الهلال المركز الأول في ترتيب منطقة الغرب بمرحلة الدوري بأبطال آسيا للنخبة برصيد تسع نقاط، فيما يحتل الغرافة المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط.
 

