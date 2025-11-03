الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
راشفورد: هذا هو برشلونة

راشفورد: هذا هو برشلونة
3 نوفمبر 2025 09:53

 
برشلونة (د ب أ)

بدا ماركوس راشفورد مهاجم برشلونة طموحاً للغاية، بعد المساهمة في الفوز على إلتشي 3-1، في الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكداً أنه بإمكانه تقديم أداء أفضل على المستويين الفردي والجماعي.
اختير راشفورد للفوز بجائزة رجل المباراة المقدمة من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، وغادر الملعب بعد استبداله في الدقائق الأخيرة، وسط تصفيق حار من الجماهير.
وأهدر النجم الإنجليزي الدولي عدداً من المحاولات أمام مرمى إلتشي، ولكنه قال: «أحاول بذل قصارى جهدي، كان بإمكاني تقديم أداء أفضل، وأعدكم بالتحسن، لأنني لست راضياً تماماً عن أدائي بشكل عام».
وأضاف راشفورد في تصريحات عبر صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية: «نعمل بجدية لتحقيق الفوز، ونركز في كل مباراة على حدة، وعلينا مواصلة اللعب فريقاً واحداً، هذا هو برشلونة، ويجب أن تكون الطموحات في أعلى مستوياتها».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
برشلونة
ماركوس راشفورد
