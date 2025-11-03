فودين أصغر لاعب يصل إلى 200 مباراة مع «السيتي» في «البريميرليج»



لندن (د ب أ)



وصل فيل فودين، لاعب وسط مانشستر سيتي، إلى المباراة رقم 200 له مع الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك في الفوز الذي حققه «السيتي» على بورنموث 3-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

وقال الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: إن فودين حقق ذلك الرقم في عمر 25 عاماً و158 يوماً، متفوقاً على الرقم السابق المسجل باسم رحيم سترلينج، والذي حققه في عمر 26 عاماً و284 يوماً.

وأصبح فودين أصغر لاعب يصل إلى 200 مباراة بقميص مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر تاريخه.

كما يعد فودين أحد أكثر لاعبي مانشستر سيتي تتويجاً بالألقاب، حيث فاز 418 لقباً منذ مشاركته مع الفريق للمرة الأولى في نوفمبر 2017، وحقق لقب الدوري ست مرات، ويوجد خمسة لاعبين فقط فازوا باللقب في العصر الحالي أكثر منه.

وفودين حالياً ضمن قائمة من 20 لاعباً فقط سجلوا 100 هدف على الأقل لفرقهم في جميع المسابقات، ومنها 62 هدفاً في بطولة الدوري.