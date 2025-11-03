«هدف» يفجر غضب جوارديولا!



لندن (د ب أ)



انتقد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الحكم أنتوني تايلور، الذي أدار لقاء ناديه ضد بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتأتي انتقادات المدرب الإسباني رغم فوز مانشستر سيتي 3-1 على بورنموث، في المرحلة العاشرة للمسابقة على ملعب (الاتحاد).

وبادر النجم النرويجي إرلينج هالاند بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل بورنموث سريعاً بواسطة تايلور آدامز في الدقيقة 25، ولم يهنأ بورنموث بتعادله كثيراً، بعدما عاد هالاند لهز الشباك من جديد، محرزاً الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 32، ليعزز وجوده في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفاً في 10 لقاءات.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز أوريلي الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 60، ليؤمن حصول الفريق «السماوي» على النقاط الثلاث.

ورغم فوز مانشستر سيتي السهل، فإن لاعبيه شعروا بالغضب من صحة هدف آدامز، بعد التحام ديفيد بروكس، قائد بورنموث، مع جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى الفريق المضيف، أثناء تصديه لركلة ركنية، وطالب حارس السيتي بعدم احتساب الهدف لتعرضه للإعاقة أثناء محاولته إبعاد الكرة.

وأيد بول تيرني، حكم الفيديو المساعد، وجهة نظر تايلور بأن الاحتكاك كان عرضياً، ما أثار غضب دوناروما الذي نال بطاقة صفراء.

وبعد المباراة، أشار جوارديولا إلى أنه اعتاد على القرارات التي تأتي ضد فريقه خلال فترة لعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا: «استقبلنا هدفاً لا يصدق، ويؤسفني أن أخبركم بهدف لا يصدق للحكم، لقد أمضيت عقداً هنا، ونعرف بعضنا جيداً، وأنا سعيد للغاية بما حققناه مع مانشستر سيتي على الرغم من كل شيء».

أضاف المدرب الإسباني في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «مرت عشر سنوات، لذا أعرفهم جيداً، لا أتصل (بالحكام)، ليس لدي وقت، في جدولي ثلاث مباريات، لدي الكثير من اللقاءات، ليس لدي وقت لأضيع وقتي في الحديث».

أوضح جوارديولا: «قلت له بعد أن التقينا، أخبرني إن كانت هناك مخالفة أم لا، لأنني أنتظر، إن كانت مخالفة أم لا، أخبرني فقط، انظر فقط، لا بأس، إنهم شجعان هنا، في ملعب الاتحاد، شجعان للغاية».

وتطرق جوارديولا للحديث عن هالاند، حيث قال: «من دونه، لكانت الأمور صعبة بالنسبة لنا».

وعندما سئل عما إذا كان يمكن مقارنته بالأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، كشف جوارديولا: «بالطبع هو في هذا المستوى، الفرق بين كريستيانو، وميسي هو الأرقام التي حققها على مدار 15 عاماً».

وأشار «ميسي يلعب في الدوري الأميركي ولا يزال يسجل هدفين أو ثلاثة أهداف يومياً، وكريستيانو في السعودية يقوم بالأمر نفسه، لكن هالاند في ذات المستوى».