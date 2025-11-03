هالاند: مدربو «الفانتازي» ليسوا سعداء!



لندن (د ب أ)



شدد النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على ضيفه بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشيراً إلى أن اللقاء كان ممتعاً.

وقاد هالاند مانشستر سيتي للعودة إلى طريق الانتصارات في البطولة، عقب تسجيله هدفين خلال انتصار الفريق «السماوي» 3-1 على بورنموث، في المرحلة العاشرة للمسابقة العريقة.

وقال هالاند عقب اللقاء، الذي جرى على ملعب (الاتحاد): «فوز مهم، من الجيد العودة إلى مستوانا بعد خسارة مباراة سيئة خارج أرضنا، كان الأمر ممتعاً».

وأضاف في تصريحاته لشبكة (سكاي سبورتس): «حاولت المساهمة من أجل خدمة الفريق بأداء واجبي، الفوز أمر جيد، الآن أمامنا مباراتان مهمتان، لذا يتعين علينا الحفاظ على التركيز».

وأوضح: «لم أسجل في المباراة الماضية، أحاول مساعدة الفريق على الفوز، هذا هو هدفي، وحتى بالتسجيل أو المساعدة في الفوز بالمواجهات الثنائية، لا يهم، أريد مساعدة الفريق على التطور، هذه هي مهمتي».

وعن استبداله عقب تسجيل فريقه 3 أهداف، رد هالاند: «ربما كان هناك بعض مدربي الفانتازي الذين لم يكونوا سعداء بهذا التبديل».

وبادر هالاند بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل بورنموث سريعاً بواسطة تايلور آدامز في الدقيقة 25، ولم يهنأ بورنموث بتعادله كثيراً، بعدما عاد هالاند لهز الشباك من جديد، محرزاً الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 32، ليعزز وجوده في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفاً في 10 لقاءات.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز أوريلي الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 60، ليؤمن حصول فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا على النقاط الثلاث.

ويأتي هذا الفوز، ليمنح مانشستر سيتي قوة دفع جيدة قبل لقائه المرتقب يوم الأربعاء المقبل مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، ثم اللقاء الآخر المنتظر أمام ليفربول الأسبوع المقبل بالدوري الإنجليزي.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي تعرّض لخسارة مباغتة أمام أستون فيلا في المرحلة الماضية، إلى 19 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني، بعدما حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد و3 هزائم، متأخراً بفارق 6 نقاط خلف أرسنال (المتصدر).