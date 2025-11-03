قمة بين ليفركوزن ودورتموند بكأس ألمانيا



برلين (د ب أ)



يواجه بايرن ميونخ منافسه في الجولة المقبلة ببطولة الدوري الألماني، فريق يونيون برلين، مرة أخرى في بطولة كأس ألمانيا في ديسمبر المقبل، فيما سيواجه بوروسيا دورتموند فريق باير ليفركوزن.

وجاءت قرعة الدور الثالث (دور الستة عشر)، لتضع بايرن ميونيخ في مواجهة يونيون في برلين، كما ستقام المباراة بينهما في بطولة الدوري في المكان نفسه يوم السبت القادم.

ويحتفظ بايرن ميونيخ بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس برصيد 20 مرة، لكنه لم يتوج باللقب منذ عام 2020، ولم يصل إلى دور الثمانية منذ ذلك الوقت، وفي الموسم الحالي فاز الفريق البافاري بـ15 مباراة متتالية في جميع لبطولات.

وسيواجه دورتموند اختباراً قوياً، حينما يلعب مع ليفركوزن، بطل الكأس 2024، وذلك بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت بضربات الترجيح في الدور الثاني.

وفي المواجهات الأخرى التي ستجمع فرقاً من الدوري الممتاز معاً، حيث يلعب بوروسيا مونشنجلادباخ مع سانت باولي، وكانا قد التقيا في الدوري، حيث حقق مونشنجلادباخ فوزه الأول في الموسم بنتيجة 4- صفر.

وسيحل شتوتجارت، حامل لقب الموسم الماضي، ضيفاً على بوخوم (درجة ثانية)، فيما يلعب لايبزج مع ماجديبورج (درجة ثانية)، ويلعب هامبورج مع جاره في شمال ألمانيا فريق هولشتاين كيل (درجة ثانية)، وسيلعب فرايبورج مع فريق آخر من الدرجة الثانية وهو دارمشتات، في أربع مواجهات أخرى بين أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية.

وفي المباراة الأخيرة، سيلتقي فريقان من الدرجة الثانية، حيث يستضيف هيرتا برلين فريق كايزرسلاوترن. وستقام مباريات الدور الثالث (دور الستة عشر) يومي الثاني والثالث من ديسمبر، وستقام المباراة النهائية في برلين يوم 23 مايو المقبل.