الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«جودو الإمارات» يتصدر «دولية خورفكان»

«جودو الإمارات» يتصدر «دولية خورفكان»
3 نوفمبر 2025 11:12

 
خورفكان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«ودية عجمان» تجهز خورفكان للدوري و«كأس أبوظبي الإسلامي»
الإمارات تحتفي بيوم العلم.. شموخ وطن وطموح شعب


تصدر «جودو الإمارات» بطولة خورفكان الدولية التي نظمها الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، بصالة نادي خورفكان، بمشاركة 320 لاعباً ولاعبة يمثلون 27 دولة، ورفع رصيده إلى 36 ميدالية في البطولتين، بعد أن حصد 12 ميدالية في فئة تحت 21 سنة، وتضاف إلى رصيده في ئة تحت 15 سنة والبالغ 24 ميدالية، وشهدت الجولة الختامية حصوله على ذهبيتين، و3 فضيات، و7 برونزيات، ليحتل المركز الأول في الترتيب العام.
احتلت أذربيجان المركز الثاني ولها 11 ميدالية «8 ذهبيات و3 فضيات» في فئة تحت 15 سنة، وأوزبكستان، ولها 17 ميدالية « 6 ذهبيات و4 فضيات و7 برونزيات»، والأردن بـ6 ميداليات «ذهبية و4 فضيات وبرونزية».
وجاء حفل الختام بهيجاً ورائعاً، بمشاركة طلاب مدرسة النحوة في خورفكان، وقدموا فقرة تراثية نالت الاستحسان من الجميع، ليُسدل الستار على البطولة.
وقام الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية، أمين السر العام للاتحاد، ومحمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومحمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسالم محمد النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وعدد من مسؤولي الاتحاد وأندية المنطقة الشرقية، بتتويج الفائزين وتبادل الدروع التذكارية.
 

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
خورفكان
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©