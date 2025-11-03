«جودو الإمارات» يتصدر «دولية خورفكان»



خورفكان (الاتحاد)



تصدر «جودو الإمارات» بطولة خورفكان الدولية التي نظمها الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، بصالة نادي خورفكان، بمشاركة 320 لاعباً ولاعبة يمثلون 27 دولة، ورفع رصيده إلى 36 ميدالية في البطولتين، بعد أن حصد 12 ميدالية في فئة تحت 21 سنة، وتضاف إلى رصيده في ئة تحت 15 سنة والبالغ 24 ميدالية، وشهدت الجولة الختامية حصوله على ذهبيتين، و3 فضيات، و7 برونزيات، ليحتل المركز الأول في الترتيب العام.

احتلت أذربيجان المركز الثاني ولها 11 ميدالية «8 ذهبيات و3 فضيات» في فئة تحت 15 سنة، وأوزبكستان، ولها 17 ميدالية « 6 ذهبيات و4 فضيات و7 برونزيات»، والأردن بـ6 ميداليات «ذهبية و4 فضيات وبرونزية».

وجاء حفل الختام بهيجاً ورائعاً، بمشاركة طلاب مدرسة النحوة في خورفكان، وقدموا فقرة تراثية نالت الاستحسان من الجميع، ليُسدل الستار على البطولة.

وقام الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية، أمين السر العام للاتحاد، ومحمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومحمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسالم محمد النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وعدد من مسؤولي الاتحاد وأندية المنطقة الشرقية، بتتويج الفائزين وتبادل الدروع التذكارية.

