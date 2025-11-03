بروكس: هالاند «تهديد دائم»



مانشستر (د ب أ)



أشاد دافيد بروكس لاعب وسط بورنموث بالنرويجي إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، بعد مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل هالاند هدفين، ليقود مانسشتر سيتي للفوز بنتيجة 3-1 وسط جماهيره في ملعب الاتحاد.

صرح بروكس عبر قناة سكاي سبورتس عقب اللقاء: «مواجهة مانشستر سيتي تبقى دائماً صعبة، ونعيش قبلها أصعب أسبوع للاستعداد والتحضير».

وأضاف: «كنا ندك أنه يجب أن نقدم أفضل مستوى لنا في ملعب مانشستر سيتي، ولكن بعض التفاصيل الصغيرة كلفتنا الخسارة».

وأوضح لاعب بورنموث: «حاولنا الضغط، لكن مانشستر سيتي يستحوذ على الكرة بأريحية تامة، لقد صنعنا عدداً من الفرص في الشوط الأول من خلال الضغط».

واستدرك: «ولكن لديهم هالاند، فهو مهاجم ضخم وقوي جسدياً، ويشكل تهديداً دائماً كلما وصلت إليه الكرة، واستغل الفرص المتاحة له بشكل جيد».

وأتم بروكس: «لقد أفلتت منا زمام الأمور في نهاية اللقاء، ولكن مستوانا في بداية اللقاء، مؤشر لجودة مستوانا، وأنه لا مجال للخوف علينا».

وعزز هالاند وجوده في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفاً في 10 لقاءات.