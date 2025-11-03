«جلاب» بطل الإرث الإماراتي في «مضمار أبوظبي»



عصام السيد (أبوظبي)



فاز المهر «جلاب» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بسباق الإرث الإماراتي في الشوط الثالث، وتُوج «فاتك» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب سباق حراس المجد للسرعة في الشوط السادس، خلال حفل سباق مضمار أبوظبي للسباق الثاني للخيول العربية والمهجنة الأصيلة الذي تألف من 7 أشواط، وبلغت إجمالي قيمة جوائزه 466 ألف درهم، كما شهد السباق تسجيل ثنائية للمدربين هلال وطحنون العلوي، وأنطوني جميل، والفارس سام هتشكوت.

ونجح «جلاب» لياس للسباقات، بإشراف ايريك ليجري، وقيادة سيلفستر دي سوسا، في فرض نفسه في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب سباق الإرث الإماراتي للخيول العربية «شروط» البالغة قيمة جوائزه 66 ألف درهم، ومسجلاً 1:43:96 دقيقة.

وسيطر «فاتك» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة راي داوسون، على مجريات الشوط السادس لمسافة 1200 متر على لقب سباق حراس المجد للسرعة المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، البالغة قيمة جوائزه 66 ألف درهم، ومسجلاً 1:09:79 دقيقة.

ولم تتأخر المهرة «إثبات» للاصايل، بإشراف أنطوني جميل، وقيادة سام هتشكوت، في إثبات جدارتها عندما حققت الفوز في الشوط الأول لمسافة 1600 متر على لقب تحدي حماة الوطن البالغة قيمة جوائزه 66 ألف درهم، ومسجلة 1:46:49 دقيقة.

وقدم «مكتوب الأحلام» لبايرلي للسباقات، بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة كونور بيسلي، عرضاً باهراً أظهر فيه مهاراته الفائقة في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب سباق هيبة الوطن للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، البالغة قيمة جوائزه 66 ألف درهم، ومسجلاً 1:45:14 دقيقة.

وأثبت المهر «نيفر مور الموري» للإسطبلات الوطنية بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة حمد البوسعيدي، بأنه جواد متميز، حين حصد جائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة البالغ قيمة جوائزه 70 ألف درهم، ومسجلاً 1:45:05 دقيقة.

وحقق الجواد «الشاهين» للشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بإشراف أنطوني جميل، وقيادة سام هتشكوت، الفوز في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، على لقب سباق يوم العلم الكلاسيكي البالغة قيمة جوائزه 66 ألف درهم، بعد فاصل من المجهود والحماس، ومسجلاً 2:26:34 دقيقة.

وكان «سيو دريم» لسلمان الصابري، وإشراف نفس المالك، وقيادة ساندرو بايفا، مسك الختام في الشوط السابع لمسافة 1600 متر على لقب كاتاليست أوف سبيد البالغة قيمة جوائزه 66 ألف درهم، حيث تفوق بفارق كبير عن منافسيه، ومسجلاً 1:35:56 دقيقة.