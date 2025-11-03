70 متسابقاً يستعرضون المهارات في «الإمارات للموتوسيرف»



أبوظبي (الاتحاد)



اختُتمت «الجولة الأولى» من بطولة الإمارات للموتوسيرف، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، وذلك عقب معسكر تدريبي مكثف شارك فيه أكثر من 70 متسابقاً يمثلون 9 جنسيات، في أجواء حماسية عكست المستوى الرفيع للبطولة والتنظيم المميز للنادي.

وشهدت البطولة إقامة المنافسات على 6 فئات مختلفة، وأحرز لوكاس شنايدر المركز الأول في «الجونيور»، وتبعه ماتياس بارفيك، وبابيانا بوبنيكوفا، وفي «تشالنجر» تألق جيري كاسيلا، وتبعه ماتيج بوليشيك وسيمون نوفاكيك.

وأحرزت ماريانا نافاروفا المركز الأول في «فئة السيدات» وتبعتها ليندا لوكشايندر وبلانكا زبيكافوكا، وفي «الروكيز» نال علي الحميري المركز الأول، وعبيد الهاملي ثانياً، وسعيد الهاملي ثالثاً، وفي «الفيتيرانس» انتزع جيري رينير المركز الأول، وتبعه كاميل شنايدر ولوكاس بولاكيك، وحصد ماتياس نوفوتني لقب «الماستر»، وتبعه أليكس لوكشيدير، وماتيج كوزيسيك.

واستقطبت البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث أظهر المتسابقون مهارات عالية في القيادة والتحكم والتوازن وسط الأمواج، في ختام مثالي للجولة الافتتاحية لإحدى أبرز البطولات الحديثة في الرياضات البحرية.

وقام بتتويج الفائزين، الدكتور محمد سيف الكعبي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة، وعلي سالمين الظاهري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة السويدي، مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية.

وقال ثاني القمزي: «يواصل نادي أبوظبي للرياضات البحرية، دوره الريادي في تطوير الرياضات الحديثة، واستقطاب المواهب من مختلف دول العالم، ونجاح بطولة الموتوسيرف في جولتها الأولى يعكس تميز التنظيم والبنية التحتية العالمية التي تملكها العاصمة أبوظبي لاستضافة الفعاليات الكبرى، ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم في الجولات القادمة».

واختتم القمزي تصريحه بالتأكيد على أن البطولة حققت أهدافها، من حيث استقطاب المشاركين، وتعزيز حضور الموتوسيرف، بوصفها إحدى الرياضات البحرية الحديثة في الدولة والمنطقة، مشيراً إلى أن الجولات القادمة تشهد مشاركة أوسع، وتطوراً متزايداً في المستوى الفني.