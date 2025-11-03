الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مذكرة تفاهم بين «الخماسي الحديث» و«الرياضة للجميع»

مذكرة تفاهم بين «الخماسي الحديث» و«الرياضة للجميع»
3 نوفمبر 2025 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

وقع اتحاد الخماسي الحديث مذكرة تفاهم مع اتحاد الرياضة للجميع، بحضور الدكتورة هدى المطروشي، رئيس الاتحاد الخماسي الحديث، وسعيد العاجل، رئيس اتحاد الرياضة للجميع، وعبدالله شهداد، مدير مجمع حمدان الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحادين، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون الرياضي والمجتمعي بين الجانبين، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة، إلى جانب دعم مبادرات الاستدامة والرياضة المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية «الإمارات 2031».
أعربت الدكتورة هدى المطروشي عن شكرها لاتحاد الرياضة للجميع لجهوده المتميزة، مؤكدة أن توقيع المذكرة يمثل خطوة نوعية إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود في تطوير قطاع الرياضة في الدولة.
وقالت: «نعتز بتوقيع الاتفاقية التي تعكس حرص الاتحادين على دعم الرياضة المجتمعية، ونشر ثقافة الخماسي الحديث والتعريف بألعابها الخمسة، بما يسهم في استقطاب المزيد من اللاعبين واللاعبات، ويجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل الرياضة أسلوب حياة وثقافة مجتمعية راسخة تُسهم في بناء مجتمع صحي ومتوازن».
وقال سعيد العاجل: «التعاون مع اتحاد الخماسي الحديث يأتي في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين للأنشطة الرياضية، وتنمية الشراكات الوطنية، مشيداً بالجهود التي يبذلها الاتحاد في نشر هذه الرياضة الأولمبية وتطوير كوادرها الوطنية».
وتُعد الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز العمل المشترك بين الاتحادات الرياضية الوطنية، وترسيخ مفهوم الرياضة للجميع وسيلة لرفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الرياضي بالدولة.

 

