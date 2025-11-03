الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سينر وألكاراز.. «مباراة استعراضية» قبل «أستراليا المفتوحة»

سينر وألكاراز.. «مباراة استعراضية» قبل «أستراليا المفتوحة»
3 نوفمبر 2025 11:44

 
ملبورن (رويترز) 

‭‭ ‬‬ قال منظمون إن يانيك سينر وكارلوس ألكاراز يشاركان في مباراة استعراضية في كوريا الجنوبية في يناير المقبل، وذلك في إطار استعداد أول مصنفين عالمياً لبطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام المقبل.
وسيشارك الثنائي، الذي فاز بتسعة من آخر عشرة ألقاب كبرى، في هيونداي كارد سوبر ماتش في إنسباير أرينا في إنشيون في العاشر من يناير المقبل قبل ثمانية أيام من انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى للعام المقبل في ملبورن بارك.
وشارك في هذه المباراة الاستعراضية سابقاً بعضاً من أكبر الأسماء في عالم التنس للرجال بينهم روجر فيدرر ورافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش، وبيت سامبراس، بالإضافة إلى أساطير تنس السيدات ماريا شارابوفا وفينوس وليامز.
ولم يعلن المنظمون بعد عن أي معلومات بشأن قيمة الجائزة المالية للمباراة.
والتقى سينر وألكاراز في ثلاث مباريات نهائية في البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم، وكذلك المباراة النهائية للبطولة الاستعراضية سيكس كينجز سلام التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض الشهر الماضي.
وفاز سينر بهذه البطولة ليحصل على جائزة مالية قدرها ستة ملايين دولار.
كما فاز اللاعب الإيطالي بلقب بطولة باريس للأساتذة للمرة الأولى، ليستعيد صدارة التصنيف العالمي من الإسباني ألكاراز الذي خسر في وقت مبكر من البطولة.
وكان سينر المصنف الثاني بحاجة للفوز بلقب باريس ليتجاوز ألكاراز ويتصدر التصنيف العالمي، وحقق اللاعب الإيطالي اللقب عن جدارة، ليصبح رابع لاعب يحرز البطولة، من دون خسارة أي مجموعة.
واحتل ألكاراز صدارة التصنيف العالمي بعد فوزه على سينر في نهائي بطولة أميركا المفتوحة في سبتمبر الماضي، ليحسن سجله في المواجهات المباشرة بينهما إلى عشرة انتصارات، مقابل خمس هزائم في المباريات الرسمية.
والتقى الثنائي أيضا في نهائي ملحمي لبطولة فرنسا المفتوحة في يونيو الماضي عندما تفوق ألكاراز في خمس مجموعات، قبل أن يثأر سينر منه في نهائي ويمبلدون بعدها بشهر واحد.

 

