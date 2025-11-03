مدرب برشلونة يطالب راشفورد بالمزيد من الحسم



برشلونة (رويترز)



أسهم هدف ماركوس راشفورد في فوز برشلونة 3-1 على ضيفه إلتشي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لكن المدرب هانز فليك قال إن المهاجم الإنجليزي لا يزال قادراً على الاستغلال الأمثل للفرص التي تتاح له في الثلث الهجومي.

وسجل راشفورد هدفه من زاوية ضيقة، ليتوج الفوز الذي وضع حامل اللقب في المركز الثاني برصيد 25 نقطة متأخراً بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وسجل الدولي الإنجليزي ستة أهداف في المسابقات كافة، منذ انتقاله إلى برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد في يوليو الماضي.

وقال فليك للصحفيين: «عندما ترى الفرص التي أتيحت له، أعتقد أن تسجيل هدف أو هدفين آخرين سيكون أمراً جيداً بالنسبة له أيضاً، وأدرك أنه قادر على اللعب على هذا المستوى، وأنا سعيد لأنه أظهر ذلك، بالنسبة للجماهير وللنادي، وكذلك لزملائه في الفريق، فهو لاعب مهم للغاية».

واعترف راشفورد بأن اتخاذه القرارات يحتاج للتحسن.

وقال المهاجم (28 عاماً) لوسائل إعلام إسبانية: «أحاول فقط التصرف بشكل صحيح في الملعب، حتى الآن، كان بإمكاني تقديم المزيد من التمريرات الحاسمة أو تسجيل الأهداف، لكن في بعض الأحيان كان قرار التسديد أو التمرير خاطئاً، لكنني سأواجه أياماً كهذه، الشيء المهم دائماً هو الفريق، والآن فزنا، وتركيزي لا ينصب على الأداء فحسب، إذا أحسنت التصرف، فأنا أعرف أنني سأكون قادراً دائماً على التسجيل، وتمرير الكرات الحاسمة؛ تركيزي منصب على الفريق لبناء علاقات جيدة والشعور بالراحة».

ويسافر برشلونة إلى بلجيكا لمواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل قبل أن يزور سيلتا فيجو في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.