الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب برشلونة يطالب راشفورد بالمزيد من الحسم

مدرب برشلونة يطالب راشفورد بالمزيد من الحسم
3 نوفمبر 2025 11:55

 
برشلونة (رويترز)

أخبار ذات صلة
«الجناح الشاب» يغيب عن ريال مدريد أمام ليفربول
راشفورد: هذا هو برشلونة


أسهم هدف ماركوس راشفورد في فوز برشلونة 3-1 على ضيفه إلتشي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لكن المدرب هانز فليك قال إن المهاجم الإنجليزي لا يزال قادراً على الاستغلال الأمثل للفرص التي تتاح له في الثلث الهجومي.
وسجل راشفورد هدفه من زاوية ضيقة، ليتوج الفوز الذي وضع حامل اللقب في المركز الثاني برصيد 25 نقطة متأخراً بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر.
وسجل الدولي الإنجليزي ستة أهداف في المسابقات كافة، منذ انتقاله إلى برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد في يوليو الماضي.
وقال فليك للصحفيين: «عندما ترى الفرص التي أتيحت له، أعتقد أن تسجيل هدف أو هدفين آخرين سيكون أمراً جيداً بالنسبة له أيضاً، وأدرك أنه قادر على اللعب على هذا المستوى، وأنا سعيد لأنه أظهر ذلك، بالنسبة للجماهير وللنادي، وكذلك لزملائه في الفريق، فهو لاعب مهم للغاية».
واعترف راشفورد بأن اتخاذه القرارات يحتاج للتحسن.
وقال المهاجم (28 عاماً) لوسائل إعلام إسبانية: «أحاول فقط التصرف بشكل صحيح في الملعب، حتى الآن، كان بإمكاني تقديم المزيد من التمريرات الحاسمة أو تسجيل الأهداف، لكن في بعض الأحيان كان قرار التسديد أو التمرير خاطئاً، لكنني سأواجه أياماً كهذه، الشيء المهم دائماً هو الفريق، والآن فزنا، وتركيزي لا ينصب على الأداء فحسب، إذا أحسنت التصرف، فأنا أعرف أنني سأكون قادراً دائماً على التسجيل، وتمرير الكرات الحاسمة؛ تركيزي منصب على الفريق لبناء علاقات جيدة والشعور بالراحة».
ويسافر برشلونة إلى بلجيكا لمواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل قبل أن يزور سيلتا فيجو في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
هانزي فليك
راشفورد
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©