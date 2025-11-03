الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس الاتحاد للطائرة.. بني ياس ينشد «الفاصلة» والنصر يطمح إلى «التتويج»

كأس الاتحاد للطائرة.. بني ياس ينشد «الفاصلة» والنصر يطمح إلى «التتويج»
3 نوفمبر 2025 12:43

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«رباعية الدحيل» تضع شباب الأهلي في دائرة ترتيب الأوراق
الإمارات تحتفي بيوم العلم.. شموخ وطن وطموح شعب


تحتضن صالة نادي بني ياس في الساعة السابعة مساء الثلاثاء، المواجهة المرتقبة بين «السماوي» وضيفه النصر، في إياب نهائي كأس الاتحاد للكرة الطائرة، أولى مسابقات الموسم الجديد 2025-2026، بعد فوز «العميد» 3-2 في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بنتائج الأشواط «20-25 و25-23 و25-20 و22-25 و15-12».
ويسعى بني ياس لتعويض خسارة الذهاب، وإحياء آماله في الدفاع عن اللقب، عبر فرض مباراة «فاصلة» تُقام السبت المقبل على صالة نادي العين، في المقابل يطمح النصر إلى حسم المواجهة مبكراً، والتتويج باللقب من دون الحاجة إلى مباراة ثالثة.
ويمثل النهائي المرتقب تكراراً لسيناريو الموسم الماضي، حينما توّج بني ياس باللقب، بفوزه على النصر بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة الفاصلة.
وكان الفريقان بلغا النهائي بعد مشوار قوي، حيث تفوّق النصر على شباب الأهلي في «ديربي دبي» بثلاثة أشواط نظيفة «25-23 و25-21 و25-23»، فيما تخطى بني ياس منافسه الجزيرة 3-1 في نصف النهائي، وجاءت نتائج الأشواط «25-20 و17-25 و25-21 و30-28».

 

الإمارات
الكرة الطائرة
بني ياس
النصر
شباب الأهلي
الجزيرة
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©