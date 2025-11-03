كأس الاتحاد للطائرة.. بني ياس ينشد «الفاصلة» والنصر يطمح إلى «التتويج»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تحتضن صالة نادي بني ياس في الساعة السابعة مساء الثلاثاء، المواجهة المرتقبة بين «السماوي» وضيفه النصر، في إياب نهائي كأس الاتحاد للكرة الطائرة، أولى مسابقات الموسم الجديد 2025-2026، بعد فوز «العميد» 3-2 في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بنتائج الأشواط «20-25 و25-23 و25-20 و22-25 و15-12».

ويسعى بني ياس لتعويض خسارة الذهاب، وإحياء آماله في الدفاع عن اللقب، عبر فرض مباراة «فاصلة» تُقام السبت المقبل على صالة نادي العين، في المقابل يطمح النصر إلى حسم المواجهة مبكراً، والتتويج باللقب من دون الحاجة إلى مباراة ثالثة.

ويمثل النهائي المرتقب تكراراً لسيناريو الموسم الماضي، حينما توّج بني ياس باللقب، بفوزه على النصر بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة الفاصلة.

وكان الفريقان بلغا النهائي بعد مشوار قوي، حيث تفوّق النصر على شباب الأهلي في «ديربي دبي» بثلاثة أشواط نظيفة «25-23 و25-21 و25-23»، فيما تخطى بني ياس منافسه الجزيرة 3-1 في نصف النهائي، وجاءت نتائج الأشواط «25-20 و17-25 و25-21 و30-28».