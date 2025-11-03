ريتشي يتقدم «قائمة العشرين» إلى «جولة دي بي ورلد»



أبوظبي (الاتحاد)

حصد الجنوب أفريقي جيسي ريتشي، لقب بطل الموسم، لجولة هوتيل بلانر للجولف، في ختام المنافسات التي شملت إقامة 29 بطولة في 19 دولة، وضمت «تحدي الإمارات»، و«تحدي أبوظبي» اللتين أقيمتا في نادي الزوراء للجولف في عجمان، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف على التوالي، بتنظيم ودعم اتحاد الجولف، ومجلس أبوظبي الرياضي، والجولة الأوروبية.

ضمن ريتشي الحصول على المركز الأول في الترتيب العام للموسم، بإجمالي 1674 نقطة، بعدما حقق 3 ألقاب في 19 بطولة شارك فيها، وحل وصيفاً مرة واحدة، تحديداً في بطولة تحدي الإمارات التي أقيمت في نادي الزوراء للجولف في عجمان للمرة الأولى خلال أبريل الماضي.

وجاء الترتيب النهائي لتصنيف جولة التحدي، بعد انتهاء منافسات البطولة الختامية التي أقيمت في جزيرة مايوركا الإسبانية، وتُوج بلقبها الإنجليزي جايمس موريسون، ليتقدم بدوره إلى المركز السادس في الترتيب العام للموسم بإجمالي 1099 نقطة.

وفي ضوء هذه النتائج، تأهل أصحاب المراكز الـ20 الأوائل في ترتيب الموسم لجولة هوتيل بلانر، للمشاركة بعضوية كاملة خلال الموسم المقبل في جولة دي بي ورلد التي تقام تحت منافسات تصنيف «السباق إلى دبي».

ومن أبرز الموجودين في قائمة الـ20 الأوائل، يبرز الإيطالي ريناتو باراتوري، الذي حصد لقبي بطولتي «تحدي الإمارات»و«تحدي أبوظبي» هذا الموسم ليُتوج بثنائية تاريخية في الإمارات، واحتل المركز الرابع في تصنيف الموسم بإجمالي 1426 نقطة.

وإلى جانب ريتشي وموريسون وباراتوري، تضم قائمة المتأهلين الـ20، كلاً من الأسكتلندي ديفيد لو، والنمساوي ماكسيميليان شتاينلشنر، والفرنسي أويهان جيلامونديجي، والإيطالي فيليبو سيلي، والإيطالي ستيفانو ماتزولي، والجنوب أفريقي دانييل فان توندر، والإسباني سيباستيان جارسيا، والأسكتلندي دانييل يونج، والفرنسي فليكس موري، والإنجليزي جوشوا بيري، والأسكتلندي إيوان والكر، والإسباني كويم فيدال، والسويدي هوجو تاونسيند، والسويدي توبياس يونسون، والإسباني روكو تايلور، والفرنسي كليمينت تشارماسون، والسويدي ألبين بيرجستروم.